親子族暑假追起來！紙風車劇團《雨馬》、《順風耳》72小時免費看

▲紙風車劇團線上陪伴計畫，推出《雨馬》限時72小時免費看。（圖／紙風車劇團提供）



記者林育綾／台北報導

親子族暑假追起來！繼綠光劇團推出「線上陪伴計畫」後，紙風車劇團也緊接推出，首波將《雨馬》、《順風耳的新香爐》搬到線上平台，在7/3(六)、7/10(六)連續兩個週末限時免費播放，上架後停留72小時，鼓勵大人陪伴小孩一起看戲、討論劇情，給孩子帶來一些歡笑與安慰。

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▲《雨馬》象徵雨後和平與幸福的約定，也有族群之間互相理解的議題。（圖／紙風車劇團提供）

受到疫情影響，紙風車劇團原定下半年演出接連取消，因此發起「紙風車線上陪伴」計畫。紙風車文教基金會董事長柯一正提到，上週綠光劇團用一週的時間陪伴大人，而這次也跟李永豐執行長討論，暑假到來後，紙風車是不是可以透過線上播映，讓大人小孩在疫情期間不出門也能看戲，於是李永豐選定《雨馬》、《順風耳的新香爐》2齣戲，希望給予孩子「愛與關懷」、「勇氣與鼓勵」的正面溫暖力量。

此次選定的2齣戲，也是兩座巨型裝置接力亮相，包括10公尺的「雨馬」、15公尺的「順風耳」。其中《雨馬》改編自作家小野同名繪本，是今年3月客家委員會與紙風車劇團共同製作，當時在兩廳院廣場、國父紀念館帶給許多親子族感動。

▲《雨馬》原作小野老師說，這齣劇的製作也象徵著「全心全意、同島一命」的精神。（圖／紙風車劇團提供）

《雨馬》繪本作者、藝術監督李遠（小野老師）說，「雨馬」身披著繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，也有跨越族群的議題；而這齣劇的製作也象徵著「全心全意、同島一命」的精神，因為大家也可以不要做這麼大的馬、寫這麼多歌，但還是選擇全心全意去製作跟呈現，盡全力帶給觀眾感動，這就是同島一命的概念，當時有很多小朋友看到雨馬感動到哭了，相信這齣劇確實能安慰小朋友跟大人。

客家委員會主委楊長鎮也透露，其實真正的「雨馬爸爸」是現在的文化部長李永得，因為這個計畫是他在擔任客委會主委期間推動的；而此刻紙風車劇團推出線上陪伴計畫別具意義，期待能帶給孩子愛與希望。

▲▼《順風耳的新香爐》象徵著「面對不確定的未來必須無懼」。（圖／紙風車劇團提供）

另一部《順風耳的新香爐》是紙風車劇團在2015年製作，改編自知名文學家李潼的同名作品，故事描繪媽祖左右護法之一順風耳，為了能在廟裡有專屬的香爐，下凡追求自己願望的過程，而這齣劇象徵著「面對不確定的未來必須無懼」。

紙風車表示，這2齣戲是劇團今年給孩子最有誠意的「暑假禮物」，雖然《順風耳的新香爐》線上播出是以6年前的影音畫質播放，氣氛必定不如現場觀看，但希望在煩悶的疫情時刻，能讓家長陪伴孩子們堅定信心，也給予孩子挑戰未來的勇氣與法寶。

紙風車劇團線上陪伴計畫



《雨馬》

首播時間：7/03(六)晚上7：00

下架時間：7/06(二)晚上7：00

《順風耳的新香爐》

首播時間：7/10(六)晚上7：00

下架時間：7/13(二)晚上7：00

＊播放平台： 紙風車劇團臉書粉專 、 紙風車劇團YouTube頻道

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