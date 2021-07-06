紙風車《雨馬》被讚「台灣迪士尼」！首播同時3萬人線上看

▲紙風車劇團大型舞台劇《雨馬》日前線上首播。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團近來推出「線上陪伴計畫」，日前在臉書及YouTube頻道首播大型舞台劇《雨馬》，近3萬人同時在線觀賞，吸引海內外觀眾好評，更有第一次欣賞的網友讚「台灣迪士尼」、「現場看一定很壯觀」。而影片將保留至今（6）日晚間7點，本週六7月10日將播出兒童劇《順風耳的新香爐》。

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▲網友讚《雨馬》是「台灣迪士尼」。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車「線上陪伴計畫」吸引家長關注，《雨馬》以國客語交錯演出，全程加上中文字幕，讓不少家長反應「好看！好看！小孩看得好開心，歌好好聽，客家歌曲讓我小孩學會母語，謝謝」、「感謝紙風車給我們一個優質的親子時光」、「謝謝你們給孩子那麼棒的暑假禮物，孩子看完還繼續唱著歌呢」。

▲▼紙風車劇團大型舞台劇《雨馬》線上首播時，同時3萬人在線上觀看。（圖／紙風車劇團提供）

《雨馬》播出短短1天累積數千筆留言及分享數，也獲得大批觀眾好評，不少第一次觀賞的觀眾紛紛留言讚「台灣迪士尼」、「現場看一定很壯觀」、「台上3分鐘台下10年功」、「超好看的，雖然聽不懂客家話但還是超喜歡雨馬劇場」，甚至吸引遠在海外的粉絲留言，「我在韓國來簽到」、「加州朋友已經在線上等候觀看」。

由於版權問題，《雨馬》免費上架72小時將會在今（7/6）晚間7點下架，而週六7/10晚將7點將播出兒童劇《順風耳的新香爐》，是紙風車劇團2015年製作，改編自知名文學家李潼的同名作品，故事描繪媽祖左右護法之一順風耳，為了能在廟裡有專屬香爐，下凡追求自己願望的歷程。

▲▼紙風車劇團線上陪伴計畫，推出《順風耳的新香爐》限時免費看。（圖／紙風車劇團提供）

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