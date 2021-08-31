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開學囉！全台高中以下教師疫苗覆蓋率曝　六都這縣市最低

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲開學在即，全國教師疫苗覆蓋率，六都中高雄市覆蓋率最低，僅達86%。（圖／資料照）

記者林冠吟／整理報導

9月1日開學在即，但仍有不少教師尚未完成疫苗施打，讓不少家長相當擔心校園，《ETtoday新聞雲》對此整理全國教師接種率，讓讀者一次看。

基隆
截至8月31日中午12時，基隆市全教師5759人已接種施打，涵蓋率99%

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1.幼兒園及國小、國中、高中教師，造冊5061人、實際施打4884，覆蓋率達96%（若加上第三輪預計會達99%）。

2.補習班教師造冊1475人、實際施打人數1184人，覆蓋率達80.27%。

台北

1.正式教師接種率已達90%，高中88.05%、國中90.29%、國小90.64%、幼兒園96.3%、特教學校90%。

新北

1.第一階段已施打5萬6700人（教職員造冊約為6萬餘人），接種率已達90%，剩餘未施打大部分皆為個人身體考量。

2.第二階段，針對6600位未能接種教師，將盡快在開學前完成施打。

桃園

1.正式教師接種率已達99.6%，其餘則因懷孕、身體狀況、意願等個人因素未完成接種。

市府教育局表示，針對未接種之教師，也會補助各校經費，購置居家快篩試劑定期篩檢，開學後若有短期代課教師未完成疫苗接種，也將循居家快篩試劑同一模式處理，確保開學後校園防疫安全。

2.此外，獲配7,700劑疫苗也已為代課教師安排疫苗施打專案，包含實習、課照班、幼兒園及補習班老師等，預計分三日完成8千多名教師接種。

新竹縣

1.正式教師施打率已達96%

新竹市

1.正式教師施打率已達99％

苗栗

1.幼兒園教師疫苗覆蓋率為95%

2.高中以下教師疫苗覆蓋率為92%

台中

1.截至31日上午10時止，高中職以下學校教職員施打疫苗，覆蓋率已達93.77%

剩餘尚未施打疫苗教師，將依規請其於首次入校服務前出具3日內於醫療機構所做抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則，由於中央配撥疫苗持續到貨，呼籲教師可盡速預約施打，落實防疫規定，維護師生健康。

彰化

1.高中職以下教職員工施打率99%

南投

1.高中以下教師施打率為96.6%

雲林

1.高中以下教職員疫苗接種率已達98%

嘉義縣

1.高中職以下正式教師，疫苗接種率平均98%；國小97.16%、 國中97.76%、 高中99.31%。 

嘉義市

台南市

1.第一階段正式教師已施打15983人次，覆蓋率已達95%

2.第二階段將再針對幼兒園補教業者，及第三階段針對包括特殊教育、實驗教育、國立學校、團膳業者等人員進行施打作業，預計可再增加2100人次完成施打。

高雄

1.高中以下教職員疫苗接種率86%

屏東

1.屏東縣幼兒園教保服務人員共2,647人，施打人數2,601人，施打率98.26％

2.「國高中小」教職員及工作人員6,730人，已施打6,556人，疫苗施打率為97.4%

宜蘭

1.截至31日中午12點，宜蘭幼兒園教師接種率已達97.7%、國小教師98.4%、國中96.7%、高中98.7%，總涵蓋率已達97.8%

花蓮

1.校園從業人員截至31日，覆蓋率已達93%

台東

1.正式教師施打率已達逾99%

金門

澎湖

連江

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