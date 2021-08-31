新北開學防群聚　家長接送「人車分流」、警啟動「護童專案」

記者蔡文鈴／新北報導

明天9月1日開學，為因應家長接送等待群聚，新北市與警察局規劃「護童專案」，也針對校內、校外接送規劃動線，採人車分流。

新北市長侯友宜31日下午召開疫情記者會，針對開學後接送孩童等待的群聚狀況，教育局副局長劉明超說明，校內部分請學校規劃上下學動線，家長接送採彈性分流、分區、分時段，以及規劃家長汽機車接送區，安排導護引導，採取人車分流方式。

校外部分跟警局合作推出「護童專案」，除了請警局派員指揮交通外，還會結合義警義交，協助維護學生交通安全。

此外，針對老師施打疫苗的狀況，劉明超表示，老師施打率約在95％左右，也有通知新進人員施打，若開學後老師因身體因素未施打疫苗，市府提供33處篩檢站進行免費猜篩檢，若來不及篩檢，已發送防疫物資，包括快篩試劑等等，讓老師同仁實施快篩。

新北市今新增2例確診個案，分布於五股、中和，目前匡列18位接觸者。五股確診者於8月17於北市醫院住院，8月25至8月29日赴新北某醫院，因身體不舒服採檢出陽性，目前正義調中，疑似遭朋友傳染。

中和確診者Ct值偏高不具傳染力，在8月30陪兒子赴醫院就診採檢出陽性，目前正在驗血清抗體，研判應為舊案。

▼新北校園開學前防疫準備。（圖／ETtody記者攝）





