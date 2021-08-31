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今增3例本土　新北2例、北市1例！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。

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▲▼8/31確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲8/31確診人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布1萬4784位確診個案中，已有1萬3676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案16105)，為英國籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前三日內檢驗陰性報告來臺工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計267萬7839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含266萬0833例排除)，其中1萬5995例確診，分別為1414例境外移入，1萬4528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

▲▼8/31疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲8/31疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

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