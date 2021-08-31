陳明文爆官邸會蔡英文秘辛　拿1千換五倍券的決策會拖垮民進黨政府

▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院振興五倍券政策遭民進黨內派系英系、正國會聯合翻盤，讓作風強勢的行政院長蘇貞昌踢到鐵板。英系要角、民進黨立委陳明文31日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，首度公開8月13日下午進入總統官邸討論五倍券政策的情形，直言當時若政策決策錯誤，恐將拖垮民進黨政府，事後來看，蘇揆民調在宣布全民免付1千元後回升，顯示這是正確的決定。

陳明文今天接受網路直播節目專訪時說，反映民意是民意代表的責任，在振興券政策形成過程中，很多民眾反對還要拿1千元換券，當時若貿然推動拿錢換券的五倍券政策，「如果決策錯誤，會拖垮民進黨政府」，而英系立委公開表態的關鍵點，正是傳出政院擬把「免付1千」範圍擴大到900萬人，此舉恐把民眾「1分為2」。

陳明文回顧，蘇揆日理萬機，有時候沒辦法把問題一一處理得當，因此英系立委8月13日決定透過臉書串連，呼籲全民皆應免付1千元，而後蘇貞昌也採納其意見，根據後來的民調結果，在蘇揆拍板全民免付1千元後，支持度反而回升，顯示這是正確的決定。

陳明文也首度公開8月13日，前往總統官邸會見蔡英文的過程，當時英系立委在臉書串連發聲明，蘇揆並未在第一時間找立委溝通，「後來是總統找我們去」；蔡英文打電話告訴他說，下午3點剛好開完會有個空檔，因為臨時通知，所以只有3、4個人去，「其實她找我們去主要是要說服我們，還是希望支持行政院、交1千塊」。

陳明文表示，不過，與會的英系立委還是清楚表達地方反對的意見，直言擔憂900萬人免付1千反而會把民眾「1分為2」，而蔡英文聽到他這樣講，才跟與會的政務委員龔明鑫說，要跟蘇揆提醒一下。

主持人黃光芹追問，正國會、英系立委紛紛對振興券政策表達反對意見，逼得蔡英文出手，是否代表對蘇揆投下不信任票？陳明文說，政策還沒定案之前都是可以討論的，只是民進黨派系是顯性的，派系的力量也可以在黨團表現，所以在休會期間、黨團沒有開會時，大家就用派系的力量，來影響政策。