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蔡英文親自推薦這款APP！　用「Taiwan＋」向世界說台灣故事

▲▼總統蔡英文推薦下載APP，用TaiwanPlus向國際說台灣的故事。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文推薦下載APP，用TaiwanPlus向國際說台灣的故事。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

「TaiwanPlus」國際影音串流平台全球開播，總統蔡英文31日透過臉書表示，這是專屬於台灣的國際媒體平台，將透過這個平台，向世界說出屬於我們自己的故事；她也請國人下載APP，並推薦給外國朋友，讓世界知道台灣的主張。

蔡英文表示，東京奧運時，日本NHK一句「台灣」，讓大家感動，也讓日本觀眾清楚知道來自台灣的故事，「現在開始，我們更要自己講台灣的故事，過去我們總感到台灣媒體可以在國際報導上投入更多的資源，讓世界各國更容易親近了解台灣」。

蔡英文指出，經過去年，台灣跟世界交流防疫經驗，以及國際區域情勢的變化，「台灣」現在已經成為國際上的關鍵字，而在執政第五年，跟許多夥伴的努力下推出「#TaiwanPlus」，更將是專屬於台灣的國際媒體平台。

蔡英文認為，透過這個平台，台灣人能夠說出屬於自己的故事，讓世界了解世世代代的台灣人，是如何努力將台灣轉變成充滿活力的民主、自由國家，我們也會在自由的基礎上，繼續讓台灣走向世界。

蔡英文強調，TaiwanPlus已經上線了，她要邀請所有的台灣人下載這個App，也推薦給外國朋友，讓世界知道台灣的主張。

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