駁斥「派系治國」說　陳明文：蘇貞昌怎麼可能被一個派系影響？

▲陳明文（右二）近期與蘇貞昌（右四）同框合影。（資料照／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院振興五倍券政策轉彎，被外界解讀為「行政院長蘇貞昌因英系、正國會聯手而讓步」，蘇貞昌與英系大老、民進黨立委陳明文不合的傳言甚囂塵上。不過，陳明文31日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時透露，他與蘇貞昌是老同事，從省議會時期就很尊敬他，強調彼此「沒有恩怨情仇」，至於外界對「派系治國」的批評更是不可能，以蘇揆現在的能力，怎麼可能被一個派系影響？

陳明文今天接受網路媒體專訪時說，他曾在省議會時期與蘇貞昌、立法院長游錫堃兩人共事，當時便對他們很欽佩，因為蘇、游平常沒有跟其他人應酬，反而專注在研究法案、準備提案，「他們是有原則的啦，不跟國民黨接觸，也不社會化」。

陳明文表示，他一直到今天還是很尊敬蘇貞昌，2008年民進黨四大天王總統初選期間，他原本支持游錫堃，後來在前總統陳水扁要求下，轉向支持蘇貞昌；2010年民進黨黨職改選，他因抽籤沒抽中落選，當時蘇揆立刻打電話要子弟兵張宏陸辭職，禮讓給自己，「過去我有挺他、他有挺我，我們沒有恩怨情仇」。

陳明文還說，今天不是因為蘇貞昌掌握行政資源，怕蘇貞昌才這麼說，實際上，蘇貞昌一直對自己不錯，「對我不好就把他講出來啊，我也沒在怕啊。」

主持人黃光芹追問，蘇貞昌在英系立委對五倍券集體發難之後，立刻南下嘉義送3項大禮，被解讀「給足陳明文面子」。陳明文笑說，這是經過很久的評估規劃的政策，蘇揆一向很關心嘉義，包括拍板嘉義科學園區等，「嘉義人確實對蘇院長的重大政策是有感的、是感謝的。」

至於外界以五倍券政策轉彎批評民進黨「派系治國」，陳明文直言，每個政黨都有派系存在，是理念或感情的結合，不一定要從負面角度解讀，而民進黨的派系確實是顯性的，每個人都知道對方是什麼派系，在黨職選舉的時候，也確實有派系運作，不過，大家都是團結為民進黨打拼、堅守本土價值。

陳明文說，外界批評現在是「派系治國」，這不可能，「現在就是蘇院長事實上在掌控行政院，在推動政策啊，以他現在的能力，怎麼可能說一個派系可以影響到他？」