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「麟洋認同卡」一曝光又被酸爆！　網超冷感：完全沒動力開戶了

▲▼「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

▲土地銀行發行的「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

記者邱晟軒／綜合報導　

球迷許願的「麟洋」羽球認同卡來了！土銀今（31）日早上9點30分，將邀請自家羽球金牌王齊麟、李洋，與董事長謝娟娟、總經理何英明一起出席揭卡儀式。不過，許多網友看到卡面樣式設計後，搖頭直喊「感覺是20年前電話卡的質感」、「設計師第一天學會PS嗎」。

本站稍早前報導「麟洋卡兩卡面曝光！土銀限量發行　目標半年內5萬張」內文指出，麟洋奧運摘金滿月，滿月日子推出認同卡，相信大家都記憶猶新，特別是羽球終局線上的經典畫面，成為所有商品套用圖騰，網路上敲碗推出，在千呼萬喚之下，今日終於與大家見面了，回想誕生的過程，從發想到設計、得到東奧、VISA授權、審核「有很多波折」。

土銀也不讓球迷失望，將此納入考量，雖然過程中牽涉到「綠地白線」、鷹眼等設計須經過東奧委員會授權，讓土銀花了很久的時間等待授權，但也力拚在期限內發行「麟洋」羽球認同卡，以消費額的0.25%計算回饋金，協助國內羽球運動發展，培育優秀人才，為國家所用。

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▲▼「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

▲▼「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

▲土銀推「麟洋認同卡」，卡面設計曝光。（圖／土銀）

不過，對於卡面設計樣式，前游泳國手唐聖捷就在臉書專頁「台灣也有一個騰訊」留言狠批，「這是什麼廉價的可怕去背法...... 悲劇」，網紅「音地大帝」也開酸指出，「用小畫家可以去背到這種程度真的很厲害」。

更有不少網友紛紛表示，「認真說是沒必要放肖像啊，放了真的沒比較好」，「完全沒動力開戶了，原先的比較好」、「熟悉的華國最對味」、「幾年後拿出這張卡會羞恥吧」、「欸不是，之前網友設計的不是更好嗎？」、「設計整個冷掉，哪裡熱血？」、「感覺是20年前電話卡的質感」、「設計師第一天學會PS嗎」。

也有網友直言，「我第一次想大聲喊，不要再消費球員了！有心做就委託好的設計師做行嗎，不要再有我把人印上去就OK了，反正都差不多嘛這種想法了，請尊重設計專業！」

▼「麟洋認同卡」曝光，引發不少網友崩潰直喊，「完全沒動力開戶了」。（圖／翻攝台灣也有一個騰訊）

▲▼「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

▲▼「麟洋認同卡」來了！。（圖／土銀）

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