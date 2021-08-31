BNT內幕／他解密民進黨接受「復必泰」商標主因　復星醫藥態度首曝光

▲日前送去香港復必泰的商標圖，同樣抵台後也是繁體，不會出現簡體字。（圖／香港政府）

記者任以芳／北京報導

《東森新媒體ETtoday》今（31日）獨家掌握權威人士消息，「復必泰（BNT）疫苗9月1日抵台」。對於近1年的「復必泰」繁簡體字等爭議，他也詳細解釋其名稱及不可改的原因。另外，他也首次曝光上海復星醫藥對販售疫苗的態度。該名權威人士從販售價格分析指出，「就我認知的上海復星醫藥主要聚焦人道考量，處理BNT疫苗銷售業務絕對不涉及任何政治行為及政治考量。民進黨卻花一年時間在字體上做文章，因為政治糾結浪費多少老百姓的生命和時間？」

▲ 「復必泰」商標結合復星醫藥、BioNTech 、國泰民安的概念設計。（圖／翻攝 微博復必泰）

解密「復必泰」名稱由來

上海復星醫藥當初將疫苗取名為「復必泰」，權威人士解釋，「復」指的是上海復星；「必」指的是BioNTech；「泰」是國泰民安，「至於復必泰為何採用繁體字，是除了大陸外，台、港、澳都是使用繁體字。」

他強調，未來等大陸藥證過後，「復必泰」疫苗進入大陸市場也必須使用繁體字，不會突然又變更成簡體，「因為『復必泰』就是商標，誰都不能更改，更何況是民將黨無理的要求。」

權威人士再進一步解釋，當初設計「復必泰」加上旁邊三點連線成「 〉」的橘色符號，就是一個完整「商標」而不是字體。「就算到台灣也不可能變成簡體字，民進黨卻花一年時間在字體上做文章，因為政治糾結浪費多少老百姓的生命和時間？」

▲面對民進黨指控，復星醫藥依然低調。（圖／CFP）

面對風波復星醫藥立場

對於過去一整年BNT採購案引發出的風風雨雨，上海復星醫藥從未對外正式做出回應。權威人士透露，「就我理解的上海復星醫藥，做為德國BNT疫苗大中華區銷售總代理，對台、港、澳的銷售策略佈局皆以純商務作為主旨思考。」

他分析，首先從價格來看，早期疫苗稀缺時，輝瑞給以色列的採購價是60元（單位：美金，下同），後來給日本、新加坡分別是42元、41元。上海復星不管是給已破局的東洋，還是現在三家廠商，採購價都是一劑30元，明顯只收取合理利潤。

權威人士一再強調，「上海復星醫藥的董事長吳以芳作為BNT疫苗銷售大中華市場的領頭人，他主要聚焦在人道考量，希望運用疫苗幫助全體中華同胞共同對抗新冠病毒。吳以芳率領復星醫藥團隊，處理BNT疫苗銷售業務絕對不涉及任何政治行為及政治考量。」

▲「復必泰」就是商標不是字體，懂商業規則專業人士都知道，不可更改。（圖／CFP）

「復必泰」是商標不可變更

對於「復必泰」商標的繁簡體字爭議，權威人士解密，「『復必泰』疫苗來台只會是繁體字，因為『復必泰』是上海復星醫藥在大中華地區獨家使用商標，怎麼可能變更？最後，陳時中也說，不管外包裝貼了什麼標籤，都要貨。

他強調，「這就是最後民進黨不再針對中文『復必泰』的原因，拖了一年犧牲多少百姓生命？」

權威人士進一步說明，「復必泰」是BNT疫苗在大中華區的官方註冊商標，在大中華區域內BNT疫苗只能稱復必泰疫苗，不能稱作輝瑞疫苗，勉為其難可稱呼BNT疫苗，「既然『復必泰』是商標，依照國際商業規則，怎麼可能說改就改？」

他表示，「永齡基金會、台積電及慈濟向復星醫藥採購的BNT疫苗，再從德國原廠出貨到台灣，當然只會有『復必泰』的商標，而且只會是繁體字，這個商標通用大中華地區，誰都無法更動，民進黨政府早就非常清楚。」

此前曾有傳言認為台灣政府提出要「客製化標籤」來加工簡體字「復必泰」疫苗。權威人士反擊，「德國方根本不可能答應！更何況『復必泰』商標只會是繁體字。」按德國政府出口規定，除原有英文屬於世界共通語言外，還須附上輸出國使用的語言文字，假使只有英文標籤，恐怕無法順利通關出口。