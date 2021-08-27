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年幼女兒傳出聊天聲！她驚覺不對叫名字...見「詭異黑影」秒發毛

▲▼詭異的黑影先出來後小女孩才跟著出來。（圖／翻攝自TikTok／genevieves.monster）

▲詭異的黑影先出來後小女孩才跟著出來。（圖／翻攝自TikTok／genevieves.monster）

實習記者黃品臻／綜合報導

正值農曆鬼月，各地靈異事件總會引起大家關注。國外一名女網友日前分享，與女兒2人在家時，不斷聽到女兒在遠處講話的聲音，好奇之下把女兒叫到客廳，沒想到卻看到一個黑影從暗處飄過去，女兒靠近她後也一言不發，頓時讓人毛骨悚然。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，外國一名媽媽瑪莉（Genevive Mary）日前在社群平台TikTok上發布一段影片，分享某日只有自己與女兒在家，無意間聽到女兒不斷在和別人說話的聲音，瑪莉十分困惑，於是大叫女兒的名字，讓她來客廳並詢問她在跟誰說話，然而女兒走到瑪莉面前時，只是歪著頭看著瑪莉，一言不發。

@genevieves.monster

Heard my daughter talking to someone so I called her over and asked who, but I didn't notice it until after watching it... Only her and I were home

♬ original sound - Genevieve Mary

瑪莉在影片留言處補充說明，該影片是在2016年拍攝的，當時並未察覺任何異狀，直到最近重新看了影片才發現，女兒當時在走到客廳以前，有個黑影在陰暗處迅速飄過去，接著女兒才從黑影出現的右側走了出來，詭異瞬間讓她全身發毛。

影片一出引起網友熱議，短短5天時間觀看次數就已經超過254萬，不少人都看到了瑪莉所描述的黑影，紛紛留言，「我一次又一次看了影片，那個黑影絕對不是小女孩的影子」、「你需要些鼠尾草、聖水，跟一棟新房子嗎？」、「那到底是什麼鬼東西？」、「你最好對你的房子做點祈禱」、「我的胃在絞痛」、「是時候該搬家了」。

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