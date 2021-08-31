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30年堅持簽「同組號碼」5億頭獎竟一注獨得　他爽爆：好險沒換！

▲24歲的狄恩（Dean Weymes）買樂透Set For Life，意外中了360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名男性30年連簽同組號碼，最終竟抱回千萬美元大獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州一名男子玩了數十年的樂透彩券，有趣的是，他從1991年開始就只簽同一組號碼，雖然中間一度想換其他數字，但他最後還是堅持用這組號碼簽了30年，終於在7月31日一舉對中6個開獎號碼，奪得1841萬美元（約新台幣5.1億元）的頭獎獎金。

根據美國《商業內幕》報導，羅斯康芒縣（Roscommon County）一名61歲男子向密西根彩券公司表示，自己6月23日在一家便利商店買了一張彩券，上頭的數字是他從1991年就開始簽的一組號碼「03、05、10、20、28、31」，而且他幾乎每期都會買一張，很少錯過抽獎，在這30年間，男子幾次都想嘗試新的數字，但每到最後都還是決定簽這組號碼。

報導稱，沒想到7月31日開獎後，男子竟然6碼全中，一人獨得1841萬美元（約新台幣5億1142萬元）的頭獎彩金。男子表示，「開獎那天晚上睡覺前，我核對了開獎數字，當我認出那組號碼時，我至少檢查了10幾次彩券，我非常震驚，我當時還沒有意識到我中獎了！我很高興我決定堅持使用這組號碼！」

據悉，這名61歲的男子將會到樂透公司總部領取大獎，他選擇以現金方式一次性領走大約1170萬美元（約新台幣3億2500萬元）的實領獎金。他計畫將這筆獎與家人分享、捐到不同的慈善機構，剩餘則用於儲蓄。報導稱，這種Lotto 47彩券的簽選方式是從1到47之中選擇6個數字，頭獎起價為100萬美元。

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