5至11歲童可望開放施打BNT疫苗！美前FDA局長：最快秋季通過EUA

▲美國加州13歲男童正在接受輝瑞疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶，美國新增確診病例一再因此激增，為此當局傷透腦筋。如今，輝瑞董事會成員、前美國食品藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）博士帶來好消息。他表示，針對5至11歲兒童的輝瑞（BNT）新冠疫苗最快將於今年秋末、初冬獲得美國FDA緊急使用授權（EUA）。

根據美媒《CNBC》報導，戈特利布透露，輝瑞最快於9月公佈5至11歲兒童疫苗實驗數據，並於當月將數據提交給美國FDA，但也有可能延到10月才會提交。他接受財經節目「Squawk Box」採訪時表示，通常審查緊急授權使用的時間約莫需要4至6周，所以若美國FDA堅持照正常程序走，預計通過5至11歲兒童輝瑞疫苗緊急使用授權的時間在今年秋末、初冬。

而戈特利布的說法，其實與先前白宮新冠病毒工作組成員暨總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在《NBC》節目上的說法一致。

報導指出，輝瑞所生產的2劑新冠疫苗於今年8月23日獲得全面批准使用，是美國境內唯一一支獲得FDA全面批准使用的疫苗，不過目前僅開放給16歲以上人士全面使用，雖然12至15歲的青少年依舊可以施打，但僅限於緊急情況。

另外，在美國獲得緊急使用批准的莫德納與嬌生疫苗，對於18歲以上民眾來說是安全的。據悉，莫德納目前已向美國FDA申請18歲以上年齡的全面批准授權；而今年6月，莫德納就已將緊急使用授權擴大至12至17歲青少年。至於嬌生，則尚未尋求任何形式的全面批准。

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