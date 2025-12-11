　
台大泳后丁妹「度寶寶蜜月」　和老公對望放閃！露孕肚超美

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／丁妹動吃動吃 SportziMitzi） 

▲丁妹貼出「度寶寶蜜月」的合照。（圖／翻攝自Facebook／丁妹動吃動吃 SportziMitzi）

記者曾筠淇／綜合報導

台大泳后「丁妹」丁聖祐和同為游泳好手的周校永結婚好一段時間，她昨天貼出兩人「度寶寶蜜月」的甜蜜照片，透露他們在宮古島找了攝影師，留下了許多看到會傻笑的紀念照，可能是懷孕期間荷爾蒙分泌旺盛，她可以在一瞬間就覺得自己是全世界最幸福的人。

丁妹在臉書粉專「丁妹動吃動吃 SportziMitzi」上發文表示，趁著11月有假期，她和老公到沖繩的宮古島度「寶寶蜜月」，但因為還有工作在身，所以這10天來，他們是「南加州-台灣-沖繩-宮古島- 沖繩- 台灣- 南加州」這樣飛。

不過丁妹就說，這其實沒有想像中這麼累，果然為了度假，什麼都可以。她也透露，他們在當地找了攝影師，留下了看到就會傻要的紀念照，可能因為懷孕時期荷爾蒙分泌旺盛、情緒比較極端，所以她現在可以在一瞬間就覺得自己是全世界最幸福的人。

從圖片可見，夫妻倆甜密對望、相擁，讓人感受到幸福氛圍。貼文曝光後，底下網友也紛紛給祝福，「超浪漫的～期待你們的小baby到來」、「恭喜，平安健康」、「好幸福，為你們一家感到開心」、「好美喔」、「健健康康，平安喜樂」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

丁聖祐控泳協奧運選拔黑箱　林姵彣回應

丁聖祐控泳協奧運選拔黑箱　林姵彣回應

前游泳選手丁聖祐指控中華民國游泳協會在遴選巴黎奧運國手過程「黑箱作業」，被捲入風波的女泳將林姵彣認為，此舉抹滅了選手努力，對想拚奧運資格的選手非常不公。

世大運鬧劇　丁妹、渼茜黃金交叉

世大運鬧劇　丁妹、渼茜黃金交叉

丁聖祐的受害者們　亞運2晉決賽

丁聖祐的受害者們　亞運2晉決賽

全運會／丁聖祐暴走嗆聲始末

全運會／丁聖祐暴走嗆聲始末

全運會／遭網酸　丁聖祐爆衝嗆人

全運會／遭網酸　丁聖祐爆衝嗆人

丁妹丁聖祐周校永

