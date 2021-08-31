家長焦慮！小一新生「開學禁陪入校」　北市府曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中小學將於9月1日開學，但小一新生開學日不開放家長陪同入校，引起部分家長擔憂孩子可能會哭鬧、出現焦慮症。對此，台北市副市長黃珊珊表示，這麼做是為了避免人潮聚集，不過，爸爸、媽媽們不用太擔心，「我們會辦理線上新生家長座談會，開學當天都會安排引導人員，讓大家盡可能熟悉校園。」

▲9月1日開學，部分小一新生家長擔心孩子不適應。（資料照／記者湯興漢攝）

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台北市中小學、幼兒園共有28萬人，面對9月1日開學，所有人都繃緊神經。台北市長柯文哲表示，北市幼兒園、小學、國高中9成以上老師都打過疫苗，開學後課後學習輔導、社團、技能訓練照常，但校外教學暫緩，大型集會依然維持線上活動；另外，如果家長想為孩子請防疫假，以兩週為週期，而且不會列入出勤紀錄。

在國小部分，小一新生開學報到採用多元防疫作為，包含開學日不開放家長陪同入校、新生與在學生採時段分流入校，當日安排引導人員引導新生，以及拍攝學校環境、入班動線影片供學生、家長及早認識，也會辦理線上新生家長座談會。不過，還是有部分家長擔心，孩子在沒有家長的陪同下，可能會在校園迷路或是出現焦慮症、哭鬧等行為。

對此，台北市副市長黃珊珊30日在臉書PO文表示，小一新生開學日不開放家長陪同入校，是為了避免人潮聚集，新生和在學生也會分時段、分流入校，「不過，爸爸、媽媽也不用擔心，我們會辦理線上新生家長座談會，開學當天都會安排引導人員，讓大家盡可能熟悉校園。」

▲開學日不開放家長陪同入校。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

台北市教育局長曾燦金30日在記者會上說明，開學後音樂課程必須全程戴口罩，暫時不進行吹奏類課程，實體練習得返家操作，而弦樂與打擊類及鋼琴則不受影響。

運動課程方面，曾燦金指出，不得跨班或跨校練習，並保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，以個人基本動作，一人一教學用具為原則；自9月1日起開放籃球、手球及排球單人練習，不過游泳課暫緩實施。

至於家政課部分，曾燦金表示，調整食品烹調課程至最少，並確保製作食物場所、工作台面、冰箱及抽屜手把等清消，食物成品、材料及烹調器皿應妥為儲存或覆蓋，且避免以同一器皿分食或共食。

▼教育部公布的開學防疫指引，家長及訪客原則上不入校。（圖／教育部提供）