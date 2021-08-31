金門普發5000元紓困金！首波3.3萬人已入帳　將加碼3000元振興券

▲金門縣政府普發5000元現金。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

搶下全國第一！金門縣普發5000元紓困金，縣政府表示，符合第一波資格的民眾，已經在周一匯入帳戶。而其他縣民將於9/1至9/30開放申請，逾期視同放棄資格。另外，縣府將待疫情較為穩定後，再對縣民每人發放3000元振興券。

金門縣府表示，8月初經議會通過金門縣縣民每人發放紓困金5000元後，縣府以最快速、最即時的發放腹案，並與鄉鎮公所多次研議執行細節及發放模式，於24日公告相關作業規定，請領對象以戶籍作業基準日今年7月20日設籍金門縣者，及取得居留證為金門縣地址之外（陸）籍配偶為發放對象。

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而為便利民眾申請，提供三種模式，包含紙本申請、郵寄申請及線上申請，經戶籍所在地鄉鎮公所收件及初審，該紓困金就能匯入符合領取者指定帳戶；申請期程自9/1起至9/30截止，逾期不受理，未申請者視無條件自動放棄請領資格。

▼紓困金申請須知。（圖／記者林名揚翻攝）



縣長楊鎮浯表示，為簡化作業程序，減輕年長者負擔，因此曾申請金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼，或金門縣身心障礙者生活補貼等4類民眾經查符合請領資格者，紓困金將由縣府逕匯入申請時所提供的本人金融帳戶，並已於周一發放，符合請領資格者人數約為3.3萬餘人。

楊鎮浯說，縣府預計在9/6起開放線上申請，目前網站（https://5000.kinmen.gov.tw/）也已經開放可進行查詢是否入帳，請鄉親多加利用。

►金門5000元紓困金

請領資格：110年7/20設籍金門縣者及取得居留證之外（陸）籍配偶。

申請方式：紙本、郵寄、線上（預計9/6推出）。

申請日期：110年9/1至9/30截止，逾期視同放棄資格。

匯款帳戶：限定土地銀行、郵局、金門信用合作社。

▼四類民眾已收到5000元。（圖／記者林名揚翻攝）