　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門普發5000元紓困金！首波3.3萬人已入帳　將加碼3000元振興券

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲金門縣政府普發5000元現金。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

搶下全國第一！金門縣普發5000元紓困金，縣政府表示，符合第一波資格的民眾，已經在周一匯入帳戶。而其他縣民將於9/1至9/30開放申請，逾期視同放棄資格。另外，縣府將待疫情較為穩定後，再對縣民每人發放3000元振興券。

金門縣府表示，8月初經議會通過金門縣縣民每人發放紓困金5000元後，縣府以最快速、最即時的發放腹案，並與鄉鎮公所多次研議執行細節及發放模式，於24日公告相關作業規定，請領對象以戶籍作業基準日今年7月20日設籍金門縣者，及取得居留證為金門縣地址之外（陸）籍配偶為發放對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而為便利民眾申請，提供三種模式，包含紙本申請、郵寄申請及線上申請，經戶籍所在地鄉鎮公所收件及初審，該紓困金就能匯入符合領取者指定帳戶；申請期程自9/1起至9/30截止，逾期不受理，未申請者視無條件自動放棄請領資格。

▼紓困金申請須知。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長楊鎮浯表示，為簡化作業程序，減輕年長者負擔，因此曾申請金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼，或金門縣身心障礙者生活補貼等4類民眾經查符合請領資格者，紓困金將由縣府逕匯入申請時所提供的本人金融帳戶，並已於周一發放，符合請領資格者人數約為3.3萬餘人。

楊鎮浯說，縣府預計在9/6起開放線上申請，目前網站（https://5000.kinmen.gov.tw/）也已經開放可進行查詢是否入帳，請鄉親多加利用。

►金門5000元紓困金

請領資格：110年7/20設籍金門縣者及取得居留證之外（陸）籍配偶。
申請方式：紙本、郵寄、線上（預計9/6推出）。
申請日期：110年9/1至9/30截止，逾期視同放棄資格。
匯款帳戶：限定土地銀行、郵局、金門信用合作社。

▼四類民眾已收到5000元。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣發放紓困金於9月受理申請。（圖／記者林名揚翻攝）

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
台鐵正妹車長「穿制服跳抖音」爆紅！影片吸25萬觀看　她卻道歉
快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊
首批BNT最快明抵台！可與AZ混打　330萬人登記成功
遺憾！　新北小六男童「開學前一天」墜樓亡
最後一班軍機飛離！　美宣告撤軍阿富汗完成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快遞員假扮律師「幫24人離婚獲6232萬」　女律師傻眼嘆44字

12生肖一週運勢曝！這3類人「錢財事業桃花運」炸到翻

更嚴峻考驗在後頭！　醫點名這群人：看你們的了

金門普發5000元紓困金！首波3.3萬人已入帳　將加碼3000元振興券

首批BNT最快明抵台！可與AZ混打　330萬人登記成功

家長焦慮！小一新生「開學禁陪入校」　北市府曝原因

2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

台鐵正妹車長「穿制服跳抖音」爆紅！影片吸25萬觀看　她卻道歉了

台南男打高端「7天3進急診」　13症狀難受到崩潰：要待到鬼門關嗎

搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《刻在》又被抓包「更像2015年這首」！　創作人駁斥抄襲…親揭歌曲完成時間點

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

陸網瘋傳「7人開鍘名單」！　導演點名「李連杰快跑」：下個月換你

快遞員假扮律師「幫24人離婚獲6232萬」　女律師傻眼嘆44字

12生肖一週運勢曝！這3類人「錢財事業桃花運」炸到翻

更嚴峻考驗在後頭！　醫點名這群人：看你們的了

金門普發5000元紓困金！首波3.3萬人已入帳　將加碼3000元振興券

首批BNT最快明抵台！可與AZ混打　330萬人登記成功

家長焦慮！小一新生「開學禁陪入校」　北市府曝原因

2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

台鐵正妹車長「穿制服跳抖音」爆紅！影片吸25萬觀看　她卻道歉了

台南男打高端「7天3進急診」　13症狀難受到崩潰：要待到鬼門關嗎

搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

台灣600億家族爭產內鬨　母子全成通緝犯豪門殞落

快訊／漢光預演F16V插進土　「模擬戰備道起降」大雨攪局出意外

國軍不倫！已婚輔仔偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

快遞員假扮律師「幫24人離婚獲6232萬」　女律師傻眼嘆44字

「蛋包飯筆袋」療癒滿分！拉鍊是迷你西餐刀　切開炸出鬆軟歐姆蛋

疫苗難擋！　南非全新「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

彭博社：蘋果執行長庫克最快2025年退休、將留「新產品」系列

12生肖一週運勢曝！這3類人「錢財事業桃花運」炸到翻

鄭茵聲、劉書宏驚爆復合！　「夜宿豪宅褒愛」認分手3個月大逆轉

朗多將簽1年約回鍋湖人　NBA現役最老12人有6位披紫金戰袍

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

生活熱門新聞

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

莫名被電影公司告　原因讓他驚呆

首批BNT最快明抵台！　可與AZ混打

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

指揮中心：「3天330萬人」登記BNT

外送妹接單見同地址6家店！內行曝原因

更多熱門

相關新聞

小一新生禁陪入校　北市府曝原因

小一新生禁陪入校　北市府曝原因

台北市中小學將於9月1日開學，但小一新生開學日不開放家長陪同入校，引起部分家長擔憂孩子可能會哭鬧、出現焦慮症。對此，台北市副市長黃珊珊表示，這麼做是為了避免人潮聚集，不過，爸爸、媽媽們不用太擔心，「我們會辦理線上新生家長座談會，開學當天都會安排引導人員，讓大家盡可能熟悉校園。」

歐盟將美國踢出「疫情安全名單」入境需採檢或隔離

歐盟將美國踢出「疫情安全名單」入境需採檢或隔離

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　已有25.5萬人領到

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　已有25.5萬人領到

松江路郵局有確診足跡！美返台年輕人停留30分

松江路郵局有確診足跡！美返台年輕人停留30分

南韓10月施打「第3劑」同步開放12至17歲學生接種

南韓10月施打「第3劑」同步開放12至17歲學生接種

關鍵字：

金門縣新冠肺炎台灣防疫楊鎮浯紓困

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

王光輝肝癌病逝！沉默殺手「5大症狀」曝光

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

成人奶媽「暗黑哺乳」！陸官媒氣炸

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

快訊／新竹婦疑確診　百人排隊快篩

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

更多

最夯影音

更多
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD
KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面