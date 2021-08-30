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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭董在蔡政府眼中應該很不討喜」　賴士葆：他戳破政府太多謊言！

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨(29日)指出，今年BNT疫苗應到貨800-900萬劑，且自己向BNT探詢是否明年能為台灣保留3,000萬劑，得到很不錯的回應，對此，國民黨立委賴士葆表示，在蔡政府的心目中，郭台銘應是不討喜的諤諤之士，「因為他以實際行動戳破政府太多的謊言！」

賴士葆30日在臉書發文指出，全世界都卯足全力在搶疫苗，郭台銘也發揮企業講求效率的精神捍衛國人健康，民眾都點滴在心頭，包含台積電和慈濟在內的三個捐贈單位都極其內斂也不攬功，「相較於羅秉成在記者會上極力邀功，成了很大的對比。」

賴士葆表示，公私協力促成民間疫苗採購簽約成功，包括這次疫苗可以搶到棄單提前到貨，但民眾心知肚明政府最大的功勞就是不再卡住民間力量，以及不再堅持疫苗標籤不能出現「復星、復必泰」的名稱。

郭台銘昨也透露，自己已向BNT探詢明年保留3千萬劑的疫苗給台灣，並獲得不錯的回應。對此，行政院長蘇貞昌回應，「我國已預購次世代莫德納疫苗，只要有需要我們都超前部署。」

賴士葆表示，蘇貞昌既然嘴巴說要超前部署，疫苗不怕多就怕不足，歐美國家都採購比人口數多幾倍的疫苗，疫苗是戰略物資，過去蔡政府在疫苗的採購決策上已經犯了太多致命的錯誤。

對於蘇貞昌稱國內已預購次世代莫德納疫苗，賴士葆表示，政府宣布今年6月採購2千萬劑幾乎都跳票，現在說已經採購次世代疫苗，明年就會如數到位嗎，「不知道陳時中是怎麼算的，是包括政府已經下訂的1千萬劑高端和聯亞嗎？」

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