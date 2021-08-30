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祝融號火星探測100日累計行駛1.06公里　日凌時進入休眠狀態

記者魏有德／綜合報導

大陸「祝融號」火星車今（30）日完成火星表面探測100天，數據顯示，祝融號在火星著陸點以南方向累計行駛1064公尺。據悉，祝融號正朝向著陸點南邊的古海陸交界處行駛，以獲取更豐富的探測數據。此外，祝融號及在軌環繞器將於9月下旬「日凌」階段進入安全模式，待日凌結束後繼續進行探測任務。

▲大陸祝融號火星車探測火星任務滿100天。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸祝融號火星車探測火星任務滿100天。（圖／翻攝人民日報）

《中新網》報導，目前地球及火星距離逐漸趨於最遠，約3.95億公里，9月中下旬，地球、火星將運行至太陽的兩側，三者近乎處於一條直線，探測器將進入日凌階段。日凌期間，受太陽電磁輻射干擾影響，器地通信中斷，環繞器和火星車將轉入安全模式，停止探測工作。日凌結束後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

▲大陸祝融號火星車探測火星任務滿100天。（圖／翻攝人民日報）

▲祝融號火星車100天內朝著陸點南方行駛約1.064公里。（圖／翻攝人民日報）

大陸火星探測任務分為天問一號探測及祝融號探測車兩階段，其中，天問一號探測器環繞火星，成為大陸首顆火星人造衛星，其後，天問一號著陸火星烏托邦平原南部，祝融號火星車接力登場，往著陸點南方進行科學探測研究。

▲大陸祝融號火星車探測火星任務滿100天。（圖／翻攝人民日報）

▲中國首次火星探測任務成功，發行金銀紀念幣。（圖／翻攝人民日報）

大陸央行及國家航天局為紀念天問一號計畫成為全球首個一次實現火星環繞、著陸和巡視的重大科學突破，特別發行「中國首次火星探測任務成功金銀紀念幣」，包括金幣2枚及銀幣1枚，正面圖案均為中國行星探測標誌，並刊國名、年號「2021」，背面圖案分別以首次火星探測任務「繞、著、巡」為主題，並刊「中國首次火星探測任務成功·天問一號」及面額。

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