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粉黛亂子草今年才列有害植物　林明溱轟中央連下3道追殺令

▲集集鎮粉黛亂子草今開始移除。（圖／南投縣政府提供）

▲集集鎮粉黛亂子草今開始移除。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投集集鎮農民3年前引進「粉黛亂子草」種植，營造出熱門新景點，農委會卻列為禁止進口的有害植物，與林務局在8月連發3份公文要求縣府限期移除，否則將裁罰業者30萬元；業者今天配合移除，縣長林明溱批評，對環境有害的外來種植物應移除，但該草種目前並未有擴散跡象，中央法源不足卻採針對性且近乎「追殺」的作法，恐讓人民有執法粗糙、無所適從的惡劣觀感。

林明溱下午在農業處長陳瑞慶、新聞及行政處長林琦瑜陪同下，前往集集鎮「和平快樂田園」的粉黛亂子草園區，了解移除進度及作業狀況，現場還碰到許多不得其門而入的遊客；林明溱肯定鎮公所結合業者打造魅力美景、推廣觀光，帶動地方旅遊人潮的努力，也多次脫口向業者表達「不好意思」。

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▲南投縣長林明溱現場督導粉黛亂子草移除，但大嘆中央立法不足執法草率。（圖／南投縣政府提供）

▲▼集集鎮粉黛亂子草今開始移除，南投縣長林明溱（下圖右）到場督導。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱現場督導粉黛亂子草移除，但大嘆中央立法不足執法草率。（圖／南投縣政府提供）

林明溱解釋，業者在種植之初並無違法，種子還是在彰化所購買，顯然民間早有引進，但時隔2年多，農委會林務局才於5月31日來函，表示｢粉黛亂子草」增列入｢中華民國輸入植物或植物產品」的有害生物清單中，禁止進口，相關作為顯然慢了好幾拍。

林明溱進一步指出，農委會引以裁罰業者的法源條文竟是《都市計畫法》，而非與此種植行為相關的法規，可見農委會在此部分的立法仍有不足，卻在8月13日、22日和23日連續發文，並召開直播記者會加以斥責縣府，異於一般處理常態，甚至讓人民有被政府｢追殺」、執法粗糙、無所適從之感。

▲台灣觀光局駐香港辦事處去年於臉書粉專PO文為集集粉黛亂子草宣傳推廣。（圖／南投縣政府提供）

▲台灣觀光局駐香港辦事處去年於臉書粉專PO文為集集粉黛亂子草宣傳推廣。（圖／南投縣政府提供）

戴姓業者表示，粉黛亂子草是多年生禾本植物，種籽屬錐形，不易隨風遠傳，連人工催芽率都不到1%，園區近3年來除了分苗種植的部分，根本找不到由種籽發芽繁殖的新植株，不僅幾乎無法在野外擴散，連人工培育都要砸錢雇工拔草，他剛種就主動通報農委會等農政機關介入監控，但沒人理睬；而在美景盛名傳出後，中央一邊由交通部觀光局先在國際加強宣推，農委會卻又凶狠地加以打壓，讓他實在無法理解。

林明溱說，農委會要求移除對環境生態有害植物，縣府絕對支持，只是不建議採如此草率的手段，應更體諒人民心血，何況連特生中心專家實地了解後，都確認並無擴散到園區外的情形；許多當地民眾無法諒解縣府執法、移除粉黛亂子草，他也備感無奈。
 

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