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OPPO Reno6Z開箱動手玩：延續晶鑽工藝與光斑人像血統

▲OPPO Reno6 Z 開箱動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年的 OPPO 公司可說攻勢頻頻，在推出搭載高通S870行動平台的 OPPO Reno6、Reno6 Pro 系列雙機之後，緊接著針對中階 5G 手機推出搭載聯發科天璣800U 的中階手機 OPPO Reno6Z，以新台幣12,990 元引進台灣。記者在第一時間取得上市版本實機，進行簡單開箱實測，提供給大家參考。

OPPO Reno6Z 手機大小 160.2 x 73.38 x 7.97mm、重量 173 克，原廠盒裝提供手機、透明手機保護殼、退卡針與 30W VOOC 4.0 閃充，共有共有星河藍、夜海黑雙色。

▲原廠盒裝提供手機、充電線、耳機、30W VOOC 快充、退卡針與說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

實際觀看外觀，兩支手機都是採用星鑽工藝，其中星河藍在煥采晶鑽工藝的設計之上，升級為「5 重幻彩層」提高了綠色調及整體通透感，相比前代的 3 重幻彩層，機身背蓋可以因應不同光線而變化顏色，並且多了波光粼粼的閃耀感，其工藝技術與 Reno6 Pro 暮光灰、Reno 6 星河藍、夜海黑都是相同等級，可說相當有超質感。

▲兩支手機都是採用星鑽工藝，其中星河藍採用新一代晶鑽2.0工藝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z星河藍使用3D曲面背蓋，機身方正。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z提供 3.5mm 耳機孔、Type-C傳輸線，揚聲器的位置在機身底部。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z的音量鍵與SIM 卡槽設計在手機左側，電源鍵設計在右側。（圖／記者洪聖壹攝）

翻到手機正面，OPPO Reno6Z 配備 6.43 吋 AMOLED 螢幕，最高畫面更新率60Hz，透過窄邊框設計，螢幕佔比高達 90.8%，並擁有 Netflix HD 和 Amazon HD 影片雙認證體驗。

▲Reno6 Z螢幕為 6.43 吋 AMOLED螢幕，畫面更新率最高 60Hz。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際觀察，OPPO Reno6Z 雖然搭載立基於 Android 11 作業系統的舊版 ColorOS 11.1使用者介面，但是在拍攝介面卻是新的，提供 AI 智慧美顏 2.0、光斑人像、快速抓拍等最新拍攝功能，這點可以看成原廠專為聯發科天璣800U 的出廠版本做的客製化設定。簡而言之，Reno6Z 雖然定位在中階，但是卻可以使用到最新的晶鑽工藝與拍照功能。

以中國大陸廠商的手機來說，Reno6 Z 拍攝規格方面算是也有跟上流行，主鏡頭方面 Reno6Z 配備 6400 萬畫素（F1.7）廣角、800 萬畫素超廣角（F2.2）與 200 萬畫素微距鏡頭（F2.4），雖然少了變焦段，但是實際拍照時可以透過數位變焦的方式進行 2x 跟 5x 的快速變焦，不過數位變焦拍攝調色上還是有些落差，照片本身也略帶顆粒感，實際拍攝效果如下：（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z正常光源的人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z光斑人像拍攝在背景有燈泡的前提下會更為明顯。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，Reno6 Z 採用跟所有 Reno6 系列同級的 3200 萬畫素自拍鏡頭，除了提供光斑人像，也有 AI 調色大師，實際自拍效果如下：（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z自拍同樣也有光斑人像拍攝功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 Z自拍美肌優化效果明顯，皮膚偏白、眼睛略為放大、嘴唇篇紅、下巴削尖，非常符合女性消費者需求。（圖／記者洪聖壹攝）

OPPO Reno6Z 搭載聯發科天璣800U 處理器，支援 5G+5G 雙卡雙待，更有 5G 雙載波聚合技術，實際用退卡針退卡出來會發現該款手機採用的是實體三卡卡槽，除了兩張SIM卡，外接記憶體最高支援至 256GB microSD，另有內存擴展技術，當原生 8GB RAM 記憶體不足時可額外選擇最高 5GB ROM 作為儲存空間。在續航力方面，該款手機配備 4310mAh 電池，其 30W VOOC 4.0 閃充，官方數據可以在 52 分鐘內從 0% 到 100%。

▲Reno6 Z支援 5G+5G 雙卡雙待，外接記憶體最高支援至 256GB microSD。（圖／記者洪聖壹攝）

Reno6 Z 5G 自 9 月 1 日起正式上市，於全台 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店及包括東森購物等各大網路電商平台與各經銷通路販售，9 月 10 日起於國內五大電信門市全面開賣，建議售價為新台幣 12,990 元。9 月 30 日前凡於上述通路購機，即贈 Reno6 Z 原廠保護殼 (市值 690 元)，登錄再享 12 個月螢幕意外保障服務和 6 個月延長保固服務。

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