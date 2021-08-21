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OPPO Reno6、Reno6 Pro開箱比一比：少見的玻璃工藝與設計

▲OPPO Reno6、Reno6 Pro 開箱比一比。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO Reno6系列今年5月在中國大陸發表，共推出Reno6、Reno6 Pro、Reno6 Pro+三款，也是今年下半年的主打系列機種。台灣方面主要以 Reno6、Reno6 Pro 為主，不過台版的 Reno6 Pro其實就等同於陸版的Reno6 Pro+，搭載高通S870處理器，使用與 OPPO Find X3系列相同的等級的主鏡頭，此次取得上市版本，主要著重在兩支手機差異進行評比。

▲OPPO Reno6星河藍、Reno6 Pro 極光藍。（圖／記者洪聖壹攝）

＊雙機開箱：

OPPO Reno6 系列原廠盒裝設計跟隨附內容不太一樣，除了手機之外，兩支手機原廠配件都提供淡藍色的透明保護殼、65W 的 Spuer VOOC快充，以及退卡針，不過 OPPO Reno6 額外提供 Type-C 有線耳機。

▲原廠盒裝OPPO Reno6多附了耳機，同樣都有隨附第二代 65W的 SuperVOOC充電組。（圖／記者洪聖壹攝）

 ＊外觀：

外觀是兩支手機最大的不同，OPPO Reno6 配備 6.43 吋全平面螢幕，機身四周方正平整，Reno6 Pro 配備 6.55 吋雙曲面螢幕，背蓋微曲，Reno6 Pro 的峰值亮度較高，來到 1100nits，而 Reno6 的峰值亮度為 600nits。

▲OPPO Reno6 為 6.43吋、Reno6 Pro 為 6.55 吋，解析度都是 FHD+。（圖／記者洪聖壹攝）

▲兩支手機螢幕邊框極窄，OPPO Reno6 Pro 視野略大。（圖／記者洪聖壹攝）

▲橫向觀看時，Reno6 音效僅在右側輸出，Reno6 Pro 多了在聽筒位置輸出音效。（圖／記者洪聖壹攝）

▲兩支手機底部都配置揚聲器、USB-C傳輸孔、收音麥克風與SIM卡槽，支援4G+5G雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

兩支手機都採用玻璃背蓋搭配鋁合金金屬中框，不過台版 Reno6 星河藍跟夜海黑都是採用最新的晶鑽2.0技術，根據OPPO原廠解釋，今年的幻彩晶鑽2.0技術上有做了升級，將原有的 3 重幻彩層提升到 5 重，其中強化了通透感和藍、綠色調，並升級了漸變色的效果，這也是為什麼當星河藍的 Reno6 在不同角度觀看的時候，會有點像是夏天傍晚那種多色彩霞。

▲Reno6 星河藍採用玻璃背蓋搭配金屬中框材質，背蓋為升級版幻彩晶鑽2.0工藝技術。（圖／記者洪聖壹攝）

至於台版 Reno6 Pro 先前已經有介紹過，它在配置上直上陸版 OPPO Reno6 Pro+，暮光灰延續上述的晶鑽2.0技術，不過極光藍使用的是全新的晶鑽3.0技術，改用單層膜片搭配交叉光影紋理，藉此呈現全新的結晶型態，透過將近 50 道工藝程序的優化處理，讓手機在靜置的狀態下，可以看到些微的晶鑽反射，在不同角度觀看的時候，顏色上同樣也有彩晶的反射感。如果用實際景色來描述，OPPO Reno 6 Pro+ 極光藍有點像是平整海面上波光粼粼的即視感。

▲Reno6 Pre極光藍也是玻璃背蓋搭配金屬中框材質，背蓋為全新幻彩晶鑽3.0工藝技術。（圖／記者洪聖壹攝）

實際使用60倍顯微鏡功能拍攝，可以看到兩支手機背蓋紋理大不同，Reno6 的紋理有點像是海浪一層一層堆疊而成，而 Reno6 Pro 的紋理感覺在表層底下又多了一層波紗，看起來相對別緻，兩者手感雖然帶有磨砂玻璃背蓋的手感，不過 Reno6 Pro 明顯比較細膩柔滑，特別的是兩支手機都不會吃指紋。

▲Reno6 Pre極光藍背蓋紋理。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Reno6 星海藍背蓋紋理。（圖／記者洪聖壹攝）

＊規格與跑分：

OPPO Reno6 搭載聯發科天璣900 處理器、8GB RAM；Reno6 Pro 則搭載高通 Snapdragon 870 處理器、12GB RAM，兩支手機概略規格如下表：（表／記者洪聖壹製作）

如果單純是兩支手機比較，Rano6 在效能上確實是相對插上一大截，記者實際以 Geekbench 5 跑分，Reno6 CPU跑分結果為單核699分、多核2100分。至於Reno6 Pro CPU跑分結果為單核1018分、多核為3105分。兩者在OPENCL 跑分方面也差了將近1000分，這反應在3D遊戲效能跟耗能上會有非常顯著的差異。

 

▲▼Reno6 Pro 與 Reno6 CPU與GPU運算跑分比較，效能差異相當懸殊。（圖／記者洪聖壹攝）

 

＊拍攝：

兩支手機拍攝規格也不盡相同，OPPO Reno6 使用的是 6400 萬畫素當主鏡頭，而 OPPO Reno6 Pro 使用的是 SONY IMX766 的 5000 萬畫素當主鏡頭，兩支手機都有超廣角，不過Reno6 Pro 畫質會比較細膩，OPPO Reno6 Pro多了實體 1300萬畫素長焦端。

▲Reno6 Pro 為四鏡組配置，Reno6 為三鏡組配置，都有微距，少了實體長焦鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲兩支手機自拍鏡頭都在螢幕左上角，拍攝畫素為3200萬畫素。（圖／記者洪聖壹攝）

所以雖然拍攝介面是相同的，但是兩者在混合變焦拍攝的時候，Reno6 是透過AI演算的方式拍攝人像、長焦段，而且因應長焦變焦感光效果不同、拍攝效果不同的前提下，Reno6 的人像模式看起來會比較假一點。順帶一提，兩支手機都有微距拍攝端。

＊以下拍攝對照組當中，電腦版網頁觀看時Reno6都在左邊，Reno6 Pro 拍攝樣張在右邊，手機網頁觀看，Reno6 在上方，Reno6 Pro在下方，點選圖片可以放大檢閱。

 

▲Reno6 與 Reno6 Pro 光斑人像比較。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno6 與 Reno6 Pro 光斑人像比較。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲火車站照片樣張，可以觀察火車顏色、山的顏色跟背後天空的顏色。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲雕像照片樣張，可以觀察雕像本身、周遭的白色圍牆與遠端的天空。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲廣角端風景樣張，可以觀察遠端的天空、中間的沙灘、近端灰色地面。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲超廣角端風景樣張，可以觀察遠端的天空、海洋、中間的沙灘、近端斑馬線對比。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲食物拍攝樣張，可以觀看碗跟桌子的顏色，Reno6比較鮮豔。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲廣角端漁港風景，海跟天的顏色AI處理方式不盡相同。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲超廣角端漁港風景，海跟天的顏色AI處理方式不盡相同。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

初步體驗來說，台版Reno6 與 Reno6 Pro 不管在外觀、手感、處理效能、還是拍照體驗上，都是走不同的路線，以同系列產品設計取向來說，等於是兩支完全不同開發語言的產品，在相同的 ColorOS 11.3 使用者介面驅動下，相同的光斑人像、相同的人像繪影功能，帶來的卻是不同的感受，這在多數手機廠商來說，算是相當少見的情況。

從產品設計判斷來看，如果消費者希望買到類似 iPhone 12 的設計感，但是希望手機是 Android 系統，外觀好看一些，拍照實用，效能能夠聽音樂、看電影，偶爾玩玩遊戲，那麼 OPPO Reno6 會是個不錯的選擇。而如果不喜歡直角設計，又希望在效能上至少能夠使用 3 年或者以上，那麼 OPPO Reno6 Pro 會是個更好的選擇。

作為比較，Reno6 系列已於 8 月 12 日開賣，Reno6 建議售價為新台幣 16,990 元，Reno6 Pro 建議售價為 24,990 元，除了 OPPO 實體門市、部分電信門市、東森購物等線上平台都有銷售。

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