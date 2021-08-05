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OPPO Reno 6 Pro 5G開箱實測　原廠回應Reno5 缺貨問題

▲OPPO Reno 6 Pro 5G 開箱實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO 公司稍早公開了 OPPO Reno 6 系列台灣上市情報，預計 8 月 12 日上市，官方特別回應 Reno 6 Pro 改採高通S870晶片的關係主要是為了回應市場需求。記者取得高階版本的 Reno 6 Pro進行實測，同時針對手機濾鏡、5G晶片更換以及缺貨問題的回應提供給大家參考。

▲OPPO Reno 6 Pro 5G 實機動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

OPPO Reno 6 Pro 原廠盒裝會提供的是手機主機、原廠 SUPERVOOC 65W 快充組，以及透明的手機保護膠殼、退卡針跟原廠說明書，其中透明保護膠殼這次提供的是淡藍色，可能是為了對應新機所做的改變。

▲OPPO Reno 6 Pro 5G 原廠盒裝提供手機、軟膠保護殼跟65W快充組。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

OPPO Reno 6 Pro 其實就是陸版 OPPO Reno 6 Pro+，厚度7.99mm、重188克，台灣方面以極光藍、暮光灰對應陸版的夏日晴海、月海兩款顏色，設計上主打新一代 Reno Glow 晶鑽工藝技術，記者實際觸摸手機背蓋可以感受到機身的特殊磨砂塑料設計，另以60倍顯微鏡放大觀察發現，背蓋表面採用類似海洋的不規則堆疊，如此一來免除掉「奶油手」滑落手機的風險，而且不沾指紋，並且在每個不同角度可以看到不一樣的光澤表現，是個相當特殊的設計（詳見影片介紹）。

 

▲OPPO Reno 6 Pro 5G 機身採用晶鑽工藝，用60X顯微鏡觀察可以發現表面更緊湊的排列。（圖／記者洪聖壹攝）

▲機身厚度 7.99mm，音量鍵在左側、電源鍵在右側。（圖／記者洪聖壹攝）

＊顯示螢幕：

OPPO Reno 6 Pro配備 6.55 吋 FHD+ 顯示螢幕，最高峰值亮度來到 1100nits，畫面更新率 90Hz、觸控採樣率來到 180Hz，更有 360 度感光螢幕檢測光源強度，在大陸是射擊類遊戲《和平精英》職業聯賽指定手機，搭配 ColorOS 11.3 提供HyperBoost4.0 AI穩幀技術，從系統、遊戲、應用這三個層面優化，並且具備 X 軸線性馬達提供更顯著的射擊回饋。

▲配備 6.55 吋 FHD+ 挖孔螢幕，峰值亮度 1100nits，大太陽光底下還可以看清楚。（圖／記者洪聖壹攝）

▲採用X軸線性馬達為遊戲玩家提供更顯著的射擊回饋。（圖／取自OPPO）

＊規格與跑分：

OPPO Reno6 和 Reno6 Pro分別採用聯發科天璣900（MediaTek Dimensity 900）5G 晶片和高通S870（Qualcomm Snapdragon 870）5G 晶片，所以都支援 5G＋4G雙卡雙待及 Wi-Fi 6 上網，兩支手機台灣版本的詳細規格比較如下表：(業者提供)

為了解決散熱問題，今年Reno 6系列在 VC散熱面積提升了 24%，Reno6 Pro 台灣版本提供的是 12GB/256GB，安兔兔v9.0.12-OB版本得分為 678976 分，Geekbench 5.4.1 Android 版本單核跑出 1007 分、多核跑出 3088 分，GPU 效能分也有 3548，整體來說算是目前頂級旗艦機的中階水準。

▲安兔兔測試結果約67萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geejbench 5 跑分結果效能屬於中階旗艦機。（圖／記者洪聖壹攝）

在充電方面，OPPO Reno6 系列電池設計略有不同，Reno6 配備4300mAh電池、Reno6 Pro採用一對 2250mAh 的電池組成總計 4500mAh 的容量藉此迎合 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，主打：「充電 5 分鐘，追劇 4 小時」。記者實測，充電約 11 分鐘（10分鐘45秒），手機電量提升 40%。

▲揚聲器、Type-C傳輸孔與 5G+4G SIM卡槽都在機身底部。（圖／記者洪聖壹攝）

▲支援自家SUPERVOOC 65W快充，不支援無線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝效能：（對比iPhone 12 Pro Max）

Reno6 Pro給出的拍攝規格比較偏向旗艦機規格，配備 5000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8光圈)+1600萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2光圈)+1300萬畫素長焦鏡頭 (f/2.4光圈)+200萬畫素微距鏡頭 (f/2.4光圈)，跟 iPhone 12 Pro Max 一樣是廣角+長焦+超廣角的搭配，但是多了一顆微距鏡頭，OPPO Reno 6 Pro 實拍樣張如下：（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

▲配備 5000 萬畫素廣角+1600萬畫素超廣角鏡頭+1300萬畫素長焦+200萬畫素微距四鏡組。（圖／記者洪聖壹攝）

▲5000 萬畫素廣角日間HDR效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲5000 萬畫素廣角夜拍效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲5000 萬畫素廣角日拍效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲200 萬畫素微距效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲3200 萬畫素自拍效果。（圖／記者洪聖壹攝）

實測 Reno 6 Pro 的單一鏡頭拍攝畫質相對較好、調色效果明顯優化，iPhone 12 Pro Max 拍攝效果比較穩定而且貼近真實人眼所見，足見兩間公司開發取向的不同，相關比較拍攝樣張如下：（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

 

▲Reno 6 Pro 0.6X超廣角 VS. iPhone 12 Pro Max 0.5X超廣角。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno 6 Pro 5000萬畫素主鏡頭 VS. iPhone 12 Pro Max 1200萬畫素主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno 6 Pro 5x光學變焦 VS. iPhone 12 Pro Max 2.5x光學變焦。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno 6 Pro 廣角主鏡頭 VS. iPhone 12 Pro Max 廣角主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno 6 Pro 超廣角主鏡頭 VS. iPhone 12 Pro Max 超廣角主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

＊自拍與光斑人像：

Reno6 Pro 配備3200萬畫素 (f/2.4光圈)自拍鏡頭，可惜台版移除了彩妝大師 Booin Brown 的裸妝濾鏡，不過在初始設定上，OPPO Reno6 Pro 可以偵測人臉上高達 193 個偵測點，而且除了拍照之外，美肌濾鏡也支援錄影，而且所有 AI 濾鏡都支援拍照跟錄影。

OPPO Reno6 系列出貨搭載Android 11 作業系統，並且採用最新 ColorOS 11.3 作業系統，濾鏡方面提供「光斑人像」的效果，而且記者發現，在相同的的系統環境下，比較高階的 OPPO Find X3 Pro，並沒有支援「光斑人像」，似乎是率先為 OPPO Reno6 設計。

實測光斑人像效果可以在人物背景虛化的同時，擴大並模糊背景照片的光點，模擬單眼相機光斑拍攝效果，記者實測在樹蔭底下拍攝效果比較顯著，白天在汽車內拍攝也有相關的效果。此外，這項拍攝濾鏡也支援錄影功能，而且在不同的光影變化之下，效果相當明顯，下方有一些實際對照案例，提供給大家參考。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

 

▲Reno 6 Pro 車內光斑人像實測，左後方明顯模糊。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲Reno 6 Pro 戶外光斑人像實測，後方樹木明顯產生光斑。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結與原廠回應：

實際體驗 OPPO Reno 6 Pro可以瞭解到 OPPO 對於該款手機的規劃上，是有別於 Find X 系列未來感比較重的旗艦機所切入的實用型產品，像是手機外觀的晶鑽工藝，高通S870處理器，以及獨有的光斑人像模式，甚至是遊戲震動馬達等等，都是面向更年輕一點的消費者所設計。

針對台版移除了 Booin Brown 裸妝濾鏡方面，OPPO產品經理林佳翰回應目前台灣還沒有更新的計畫，並未明確說明原因。

至於針對市場傳聞 Reno5 系列缺貨問題，OPPO 台灣市場總經理施晃嘉證實，Reno5系列確實因為缺料問題而發生供貨吃緊，因此才加快這次 Reno6 系列供貨時程，而針對 OPPO Reno6 Pro 對應的是陸版 OPPO Reno6 Pro+方面，他則是回應，這是經過台灣市場調研的結果。

▲OPPO 台灣市場總經理施晃嘉（左）、OPPO產品經理林佳翰。（圖／記者洪聖壹攝）

Reno6 系列將於 8 月 12 日正式開賣，Reno6 建議售價為新台幣 16,990 元，Reno6 Pro 建議售價為 24,990 元，幾乎是OPPO 全門市、各大電信商與經銷商、線上電商平台，像是PChome 24h 購物、東森購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心都有銷售。對此，施晃嘉表示，未來都會採用全實體通路、電商、經銷商三路並進的形式銷售，而且不排除引進專屬電商的產品來刺激市場需求。至於年初公開的捲軸手機這方面都還在密切觀察市場脈動，如果消費者對捲軸手機有需求，會盡快回報總部，目前消費市場並沒有絕對性的需求。

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