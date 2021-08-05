OPPO Reno6預購開跑　東森購物會員享5%東森幣折抵+3%回饋

▲8/11前於東森購物預購Reno6 系列，會員享獨家回饋以及原廠預購登錄豪禮。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

OPPO新品發布，最新推出Reno6與Reno6 Pro兩款5G手機，將於8/12在台灣正式開賣，建議售價分為16,990元、24,990元。東森購物回饋會員朋友，即日起至8/11前，到東森購物網預購Reno6系列最高折抵5%東森幣，再享3%東森幣回饋，還有限量早鳥禮，預購Reno6送市價1,490元的煥采補光保護殼；預購Reno6 Pro則送1,280元的晶石保護殼和極限貼。

OPPO全新一代Reno6系列主打AI人像錄影，結合全新搭載的光斑人像錄影，在錄影及拍照模式下能快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，色溫感測器則能為使用者在隨手拍攝時，即時校正並反應真實的白平衡值，提高約15%抓拍成功率，Reno6 Pro更引進國際版機種中的最高規格，採用Qualcomm® Snapdragon™ 870處理器及大感光面積的感光元件，在昏暗場景中也能輕鬆捕捉清晰的影像，記錄每一種情緒和精彩時刻。

▲OPPO全新一代Reno6 系列主打 AI 人像錄影。

OPPO Reno6系列外觀維持獨特的Reno Glow晶鑽工藝，但獨創技術在經典配色上以五重幻彩層提升表面閃耀程度，全系配色共有Reno6星河藍、夜海黑，Reno6 Pro極光藍、暮光灰。邊框設計上，Reno6特別採用簡潔的平邊設計，並讓微彎曲的圓角讓金屬邊框和螢幕完美接合，機身重量只有182公克，厚度比前一代更薄只有7.59毫米。螢幕部分，配備最高90Hz螢幕刷新率和180Hz觸控採樣率，更有360度感光螢幕檢測光源強度，讓用戶在烈日下使用手機，也能提高視覺的舒適度，配備4,500mAh電池，支援 65W超級閃充，提供充電5分鐘，即可追劇4小時的享受。

即日起自8/11期間於東森購物預購Reno6系列，會員獨家最高可折抵5%東森幣，加碼再享3%東森幣回饋，原廠預購登錄豪禮等你拿，此外，8凡選購Reno6和Reno6 Pro並完成登錄，分別可再享OPPO Enco Buds真無線耳機或OPPO Enco Air真無線耳機，任一新機登錄皆再享12個月螢幕意外保障服務和6個月手機延長保固服務。