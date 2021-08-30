關懷殉職警遺眷　高院法官郭豫珍捐畫展所得420萬成立公益專戶

▲高院法官郭豫珍（圖左一）慨捐畫展遭典藏收入420萬元供警政署成立殉職警眷公益專戶。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣高等法院法官郭豫珍4、5月間在國泰世華藝術中心舉辦《藍色覺思》公義畫展，以其獨特的創作風格，廣受矚目、並受到藝術界行家典藏。郭豫珍有感執勤受害警察遺眷的孤苦失依，30日特地從畫展所得捐出新台幣420萬元。交由警政署擬訂計畫，希望透過逐年發給遺眷慰問金，表達對殉職警察感念及其遺眷的關懷。

警政署特別於30日上午10時30分在署內忠誠樓2樓貴賓室舉行「藍色覺思」公義畫展所得捐贈儀式，由警政署長陳家欽代表接受捐贈，並頒發感謝狀。

▲高院法官郭豫珍慨捐畫展遭典藏收入420萬元供警政署成立殉職警眷公益專戶。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示、對郭法官及響應畫展活動之捐款者，以實際行動關懷遭受暴殉職員警家庭，對此深表謝意，並表示會將該筆捐款設立專戶管理，研訂相關申請規定，後函請全國警察機關轉知符合資格遺族申請。

郭豫珍法官師承中華民國油畫學會理事長楊永福、台南市美術館董事長蘇憲法兩位油畫名家。3年前為圓夢，與夫婿監察院副秘書長劉文仕，雙雙以法學博士學歷，報考師大美術研究所，分別錄取美術創作組及藝術行政組榜首，又都榮獲優秀研究生獎學金，今年均順利取得藝術碩士。

蘇憲法表示，台灣藝術史上，郭豫珍是唯一兼具法官、法學博士、美術院校專業學位的畫家。此次畫展，郭豫珍以法槌當畫筆，用天平作調色盤，將抽象的司法概念，轉化成具象可識的畫面，產生文字描寫所無法比擬的視覺衝擊。郭豫珍透過複合技法，以豐富的色彩、感染力與爆發力，帶給觀賞者對司法現象的反思與震撼，創作出獨特的藝術語言，開啟新的藝術視野與風格。

郭豫珍從去年英勇殉職的年輕警察案件身上，反映出心情悲碎的父母；想到很多犯罪被害人個案，一開始社會充滿關懷激情，但隨著時間流逝，正義逐漸模糊，他們的事蹟也慢慢被遺忘，留下的是孤苦的雙親、失依的子女。

郭豫珍下定決心要藉調色盤與油彩，將售畫所得捐給警政署公益專戶，義助這些家庭。本次畫展藏家收藏，畫價高達622萬元，扣除必要費用，捐出66%，410萬元；畫冊扣除印刷費捐出10萬元，總計捐贈420萬元。

警政署長陳家欽則強調，對於執勤過程中奮勇犧牲同仁，警政署一定會提供最大照顧協助，也感謝社會各界的支持，成為全國警察團隊及警眷堅強的後盾。

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