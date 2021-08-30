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解封吃爆美食民眾搶好康！「統一Cophi咖啡千杯共享計畫」暖心應援餐飲業

▲▼統一Cophi,統一Cophi咖啡千杯共享計畫,咖啡,餐飲,優惠。（圖／統一Cophi提供）

▲經嚴格品管的「統一Cophi」為了支持因疫情受創的台灣餐飲業，即日起推出「統一Cophi咖啡千杯共享計畫」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

為了更有動力上班課，外帶早餐之餘也要來杯咖啡提神；和好友相約聚會下午茶，大聊特聊邊配上美食和香醇咖啡，心情超舒壓；這些有美食和咖啡相伴的生活就是如此幸福，偏偏前陣子疫情來襲重創餐飲業，好擔心愛店會撐不下去，要是因此收攤再也吃不到了怎麼辦？身為全台三億杯咖啡的推手，「統一Cophi咖啡豆」站出來和餐飲業共度難關，推出「統一Cophi千杯共享計畫」，提供千杯咖啡給餐飲店家，並邀請民眾一起相挺，用優惠方式換購喝到一杯好咖啡，讓餐廳擁有更多元的選擇吸引消費者，消費者則能以優惠價格輕鬆品嚐「統一Cophi」職人嚴選的優質咖啡，在疫情之下創造互惠共好的溫暖體驗。

據統一Cophi表示，台灣平均每五個人就有一個人喝的咖啡來自於統一Cophi，由擁有國際咖啡師執照團隊經營，從咖啡生豆、烘焙、萃取層層把關，至產地了解原豆再採購、採豆後經杯測驗證品質，接著抽樣檢測農藥再杯測，通過後才進入烘焙環節，最後出廠，到客戶手中的咖啡至少要經過七次的杯測，嚴謹篩選過的咖啡風味迷人，品質值得信賴，統一Cophi精選不同產地及風味的咖啡豆，帶領咖啡愛好者嚐鮮。此次應援餐飲界的「統一Cophi 千杯共享計畫」，希望台灣能夠疫情「+0」、咖啡「+1」，讓民眾和餐飲店家都重拾過往正常生活，繼續展現朝氣活力。

統一Cophi期待透過千杯共享計畫，能讓臺灣餐飲業者用一杯好咖啡，提高消費者購買產品的機會，這樣的美意也讓來自來自日本名古屋的法式甜點店「PINEDE彼內朵」一同加入，PINEDE彼內朵同樣對品質有所堅持，為維持卓越的甜點品質，原物料幾乎與日本同步，期待透過店內品項配上好咖啡，帶給消費者「製造快樂，分享快樂」的理念。

▲▼統一Cophi,統一Cophi咖啡千杯共享計畫,咖啡,餐飲,優惠。（圖／統一Cophi提供）

▲「PINEDE彼內朵」的高品質甜點配上統一Cophi咖啡，精緻下午茶令人心情愉悅、食指大動。

這次透過和統一Cophi的千杯共享計畫，美國國民美食「Auntie Anne's蝴蝶餅」推出人氣午茶套餐，新品肉桂安緹棒也重磅登場，肉桂系列一直是Auntie Anne's人氣商品，肉桂的特殊香氣搭配統一Cophi咖啡豆研磨出來的美式咖啡，中美洲經典的堅果甜感且帶有焦糖香氣的美式咖啡，和多種選擇沾醬，讓台灣消費者擁有更多不一樣的午茶新選擇。

▲▼統一Cophi,統一Cophi咖啡千杯共享計畫,咖啡,餐飲,優惠。（圖／統一Cophi提供）

▲美國國民美食「Auntie Anne's蝴蝶餅」推出人氣午茶套餐，新品肉桂安緹棒搭配Cophi咖啡。

「統一Cophi千杯共享計畫」於8/20（五）起正式開跑，參與的店家還有日本人氣甜點「PABLO半熟起司塔」，凡於PABLO台北信義新天地A8門市，消費滿150元，即可以1元加購PABLO Signature咖啡（即統一Cophi咖啡），外皮酥脆內餡香濃的起司塔配上咖啡，給予味蕾美妙的平衡。位於新竹的Glow CAFE美式早午餐，只要前往外帶或內用，點主餐可+1元換購美式咖啡或拿鐵咖啡，不論是經典早午餐還是義大利麵飯，搭配咖啡才算是完美品嚐到美味的異國情調。只要到IG超夯的排隊美食「魚刺人雞蛋糕」購買周邊商品即贈送統一Cophi黑咖啡1杯，一口吃下原味、乳酪起司、榛果巧克力、卡士達等各式特殊口味的雞蛋糕，再喝上一口黑咖啡，好吃不膩的滋味讓人再吃10個都沒問題。

韓國人氣速食店「MoM’s TOUCH」販售酥脆噴香的炸雞和漢堡，特調的韓式口味滋味獨特加上超大份量，是許多人想吃速食時的首選，即日起也參與「統一Cophi千杯共享計畫」，凡購買套餐加1元，即可換購美式咖啡一杯、購買好友分享餐加2元，即可換購2杯美式咖啡，優惠適用台南中華店、台南成大店、台南安平店、台北南京三民店。

還有許多熱門餐飲店家如宅梗．小食光、BUN BUN、展鐵板燒等超過20家餐飲品牌，都參與共享計畫能以優惠價獲得咖啡美食組合（產品數量有限，活動內容請以各店家官方公告之活動資訊為主）。目前預計送出至少2萬杯以上的統一Cophi，要用咖啡香和美味料理再度建立「人與人之間的美好連結」，讓幸福變得很有感，為社會帶來溫暖。

▲▼統一Cophi,統一Cophi咖啡千杯共享計畫,咖啡,餐飲,優惠。（圖／統一Cophi提供）

▲統一Cophi此次推出的「統一Cophi千杯共享計畫」，希望讓民眾和餐飲店家都重拾過往正常生活。

＊以下為「馬上品飲！統一Cophi coffee千杯共享參與店家」（篇幅有限，列出部分店家如下）

Auntie Anne's
BUN BUN
GLOW CAFÉ
GC 法式烘焙-忠孝旗艦店
Mad For Garlic
MoM's TOUCH.taiwan
NOZOMI BAKERY
PABLO半熟起司塔
PINEDE彼內朵（台北忠孝店/台北市府店/台北松德店）
VVG Food Play & Bar 好樣食藝
宅梗．小食光
松薇食品有限公司PINE&ROSE
莊稼
桃城豆花
魚刺人雞蛋糕
展鐵板燒
夢鹿咖啡
蛋平方 三明治專賣店

＊產品數量有限，活動內容請以各店家官方公告之活動資訊為主。
 

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