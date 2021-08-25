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社會 社會焦點 保障人權

母女檔有4046筆客戶資料！第二波掃蕩非洲豬瘟肉　扣肉製品12件

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有39處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警及衛生局、農業處、動防所等單位配合查緝中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張君豪／台北報導

越南豬瘟肉侵台風暴越演越烈，根據檢察官與新北市警局成立專案小組擴大追查，過濾新莊區越南籍鄧姓母女歷年交易紀錄，經清查整理發現尚有4046筆客戶資料，檢警查緝非洲豬瘟肉專案小組又得與時間賽跑。

▲台南市長黃偉哲針對國內查獲從越南走私來台非洲豬瘟製品，要求農業局已進行大查緝，已稽查103家，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方稽查103家，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝）

上述疑有非洲豬瘟肉交易業者資料遍佈全台，24日起交由各縣市警察局進行第二波擴大清查，根據警政署統計到25日下午16時截止，全台警力已清查3697處曾有購買非洲豬瘟肉處所，警方查獲共12件疑似越南走私豬瘟肉製品案件，較24日晚間統計數據再增加5件，警方在台北、高雄市、嘉義縣均查獲類似越南走私非洲豬瘟肉製品。

相關查獲成效統計如下、全台警方總計查獲疑似越南走私肉製品12件縣市統計如下：

一、 新北市1件
二、 台北市1件
三、 台中市1件
四、 基隆市1件
五、 新竹市1件
六、 彰化縣2件
七、 台東縣1件
八、 高雄市1件
九、 嘉義縣3件

警政署指出，上述經查獲列管業者查扣肉類加工食品，均已送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，全台警方將會加緊進度依法清查、防堵非洲豬瘟肉流入市面。

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