莫德納又傳「疫苗混入異物」　日本沖繩接種站緊急喊卡

▲沖繩縣政府表示，28日下午從預定使用的4瓶莫德納疫苗瓶中發現異物，且批號跟厚生勞動省日前公布的問題批號不同。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京29日綜合外電報導

日本日前發現莫德納COVID-19疫苗內有異物，已暫緩施打問題批號約163萬劑疫苗。不過，沖繩縣昨天一處會場發現非問題批號的莫德納疫苗也有異物，已緊急喊卡接種作業。

日前發現被混入異物的莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是在西班牙工廠所生產，7月下旬後運送到日本，日本政府厚生勞動省已決定全面暫緩使用同工廠同時期所生產約163萬劑莫德納疫苗。

厚生勞動省公布暫緩施打的批號，包括3004667及同時期製造的3004734及3004956。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府表示，一名藥劑師28日下午3時左右在那霸市大規模疫苗接種中心內，發現注入莫德納疫苗的注射器有黑色異物。

後來又在另一瓶疫苗瓶內及另一支注射器發現黑色異物，還有一支注射器內發現半透明粉色異物。被發現異物的疫苗都是同批號，且不同於日前已暫緩施打的問題批號。

由於相繼在疫苗內發現異物，沖繩縣這處大規模疫苗接種中心將暫停疫苗接種作業。

TBS電視台報導，沖繩縣政府表示，28日下午從預定使用的4瓶莫德納疫苗瓶中發現異物，且批號跟厚生勞動省日前公布的問題批號不同，讓沖繩縣在這處會場的疫苗接種作業緊急喊卡。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜