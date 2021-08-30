快訊／今增3本土、5境外　無死亡個案！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增3例本土、5例境外移入確診個案，個案中無人死亡。今日新增3例本土病例，均非居家隔離期間陽性者，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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▲8/30確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼(案16096、案16101)、泰國(案16097)、荷蘭(案16098)、菲律賓(案16099)入境，入境日介於8月27日至8月29日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計265萬1089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含263萬3030例排除)，其中1萬5991例確診，分別為1413例境外移入，1萬4525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

▲8/30疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

台灣新冠肺炎持續施打中，行政院院長蘇貞昌今早也到指揮中心視察，並直言疫苗已陸續進來。捷克贈送台灣3萬劑莫德納疫苗已於昨天下午抵台，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12和批號3005238，效期到111/2/3，目前冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗，待審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書。

而在疫苗施打方面，第七期預約將提供第九類對象，在7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗進行接種，登記時間到8/31中午12點止，施打期間預計自9月3日至9月10日止；此外，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

另外，郭台銘日前前往歐洲催貨BNT後也透露，今年可到貨800~900萬劑，同時也替台灣爭取3000萬劑的額度，獲得不錯的回應。對此，指揮中心發言人莊人祥昨回應，中央願接手討論採購量。