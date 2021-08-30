義大利20層高樓火災　烈焰貫穿整棟！住戶驚：外牆如奶油般融化

▲義大利米蘭20層樓高住宅發生大火。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利城市米蘭29日一棟20層樓住宅大樓發生火災，火勢在數分鐘內迅速擴散，從高樓層往下燒，烈焰貫穿整棟樓，外傳一度有人受困，所幸最終無人喪命，僅20人吸入濃煙接受治療。然而當時整棟樓猶如「火炬」般狂燒，住戶透露，還以為外牆使用的是防火建材，沒想到遇火就像奶油般融化。

No injuries reported after a high-rise fire spread rapidly through a 20-story residential building in Milan, Italy.



The city’s mayor said firefighters were kicking down doors, apartment by apartment, to make sure there were no victims. https://t.co/B2kYnc5YOC pic.twitter.com/cucs2Si9Vf — ABC News (@ABC) August 29, 2021

綜合法新社等外媒報導，該棟20層高住宅大樓高約60公尺，其中16層為住宅，其餘樓層為商用，已知其中70戶有人住。沒想到就在29日晚間，高樓層發生火災，火勢隨後蔓延至低樓層，濃煙狂竄。

外傳一度有居民受困高樓層，消防人員隨後進入現場，逐戶破門確認是否有人受困。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）透露，部分住戶當時也留在現場協助疏散，現場僅20人因吸入濃煙接受治療。





▲現場濃煙狂竄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

然而有住戶透露，先前被告知建築物外牆均使用防火建材，但這次發生火災，居然像奶油般快速融化燃燒。更有當地媒體形容，整棟建築物猶如火炬般燃燒。

目前仍未知此棟建築使用哪種建材，所幸大火在燃燒3小時後得到控制，並未造成重大傷亡，警方現已針對此案展開刑事調查。

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