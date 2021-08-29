僅單一出入口且無消防通道　巴基斯坦化工廠大火至少16死

▲巴基斯坦化工廠發生大火造成至少16死。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

巴基斯坦的最大城市喀拉蚩東部，一間化工廠27日發生大火，造成至少16人死亡，目前仍有多人失蹤，且由於建築本身僅有單一出入口，也沒有設置消防通道，增加了救援的困難。

據巴基斯坦媒體《黎明報》報導，倖存者雷曼（Abdul Rehman）表示，火災是由一樓樓梯下的線路短路引起，樓梯下又有放置行李、公文等易燃物，因此造成火勢擴大，由於大火燒上了樓梯，造成位於二、三樓的員工無法逃脫。

▲化工廠內部被燒成灰燼。（圖／路透）

救援工作如火如荼地進行中，目前已有16具屍體被找到，廠房內傳仍有25人受困，恐凶多吉少。真納研究生醫學中心（Jinnah Postgraduate Medical Centre，JMPC）的外科醫生蘇邁亞賽德（Summaiya Syed）指出，「目前為止已有16具遺體被送至醫院，其中12具遺體已被確認並被親屬帶走，死者年齡介在18至38歲之間。」

此外，蘇邁亞賽德表示，醫生相驗了16具遺體，確認死者的死因都是因為吸入火災產生的煙霧和煤煙顆粒導致窒息、死亡，不過有些屍體有被燒傷的傷口痕跡。

當地政府要求有關單位提交火災是如何發生的詳細報告，並指示官員為傷者提供盡可能最好的醫療，及為死者家屬提供相關幫助。確切的事故原因警方和消防部門正在進行調查。