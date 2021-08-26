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分裝五倍券可打AZ和莫德納　郵局遭被大小眼！工會發聲明怒批

▲▼ 郵局領取紓困補助人潮 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲疫情以來郵局協助發放紓困、振興券。但台郵產工指出郵局基層未獲公平待遇，主管機關對員工權益不聞不問。（圖／記者吳杰澄攝）

記者許維寧／台北報導

日前經濟部被爆出緊急協調國營事業、監獄受刑人投入振興五倍券包裝，並提供接種AZ和莫德納疫苗。但日前郵局則被國民黨籍立委洪孟楷爆出，緊急發文要求人員預約接種高端疫苗，加上從未徵詢過郵局員工投入正興券發放意願，台灣郵局產業工會也於今日（8/26）怒批，政府機關只會輪番把業務丟給郵政員工，對於郵政員工的權益則「不聞不問、用完即丟」，要求應讓所有郵政同仁有兩種以上疫苗可選擇接種，若基層因發放五倍券染疫，經濟部、交通部應賠償。

去年政府發放振興三倍券，並由郵局窗口協助發放紙本，今年10月預計再追加發放五倍券，但郵局基層遲遲等不到疫苗。台灣郵局產業工會於今日發文表示，經濟部身為五倍券發放主責機關，為了支援業務動員了國營事業員工及受刑人，聲稱有詢問意願，卻僅限該部會所屬的國營事業人員，但第一線發放紙本的郵局員工卻無接獲徵詢、也沒有受到應有的尊重並獲得相關津貼和權益。

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台郵產工談到，經濟部身為五倍券主責機關，必須承擔跨部會、跨產業協力責任，監督包裝五倍券的國營事業人員須出入監所，法務部要求應預先接種，經濟部尚且須要買單；然而看看郵政員工的處境，主管機關的交通部曾幾何時為郵政同仁爭取了什麼？儘管郵政公司隸屬交通部，但五倍券是經濟部業務，經濟部有盡到應盡的責任及尊重郵政員工嗎？

台郵產工質問：「包裝業務重要，發放作業就不重要？」經濟部轄下事業單位員工可憑意願前往監督五倍券包裝、有二款國際認證的疫苗可選擇；被迫承接五倍券發放業務的郵政同仁卻只能自己預約排隊等疫苗、或被塞本土疫苗。同樣都是國營事業員工，郵政受到的對待卻如此不堪。

台郵產工形容，政府各機關只會輪番把業務丟給郵政員工，對於郵政員工的權益則不聞不問、用完即丟、等到有事再「回收利用」。在各方置之不理下，郵局已成為交通產業染疫最多的事業單位，局方於6月進行首次意願調查，但窗口人員至今還在苦等疫苗。直到8月底的意願調查中才終於提到「專案施打」，並在本土疫苗之外增列了AZ疫苗選項。

但台郵產工呼籲，儘管接種已有眉目，但能在最短時間內「有得選、打得到」才是真的。疫苗問題至今懸而未決，動用郵局員工發放五倍券，經濟部應有所表態與作為，而不是壓榨郵局基層。

對此，台郵產工也寫下三點聲明，經濟部應促請指揮中心儘速讓所有的郵政同仁及志工等人員，有二種以上的疫苗可選及施打、且必須在五倍券發放前產生保護力，以使郵政人員在與民眾密切接觸的情況下獲得保障。若基層同仁因發放五倍券染疫，經濟部應與主管機關交通部共同負起賠償責任。再者，因五倍券可能衍生的勞動爭議如禁排特休、強迫加班等，經濟部應透過交通部要求事業單位遵守勞基法。經濟部應編列預算，另予津貼給發放五倍券的郵政同仁與超商員工。

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