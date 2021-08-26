公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

▲公職工作薪資、福利相對穩定，是不少求職者的熱門選擇。（示意圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

俗稱鐵飯碗的工作，每年都讓許多考生搶破頭。一名在民營銀行擔任客服的網友表示，目前的工作壓力大，因此打算先離職，再考慮往公股銀行、郵局或公務員這方面摸索，並上網求問網友意見。對此，有內行人就整理考試難易度、薪資福利、升遷發展性、工作壓力等，點出「這領域」cp值很高。

一名女網友在Dcard以「銀行 v.s 郵局 v.s 公務員」為題發文表示，自己目前任職於民營銀行客服中心，資歷約2年多，雖說客服的工作內容看似簡單且單純，但也是個高壓環境，「除了來自主管的壓力，更多來自顧客毫不留情的凌虐。」導致薪水有三分之一都朝著醫生的口袋飛奔而去。

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▲網友指出，客服看似簡單且單純，但也是個高壓環境。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，她的家人建議先離職，並朝向公股銀行、郵局、公務員這方面摸索，思考要專攻哪條路，不過她本身雖然是金融系畢業，但金融知識也普普，說不上專業，因此詢問網友意見，「請問公股銀行、郵局、公務員，大家會怎麼選擇呢？」

文章一出，馬上吸引不少網友討論，其中就有內行人分析，「考試難易度：高考＞普考＞公股銀＝郵局；薪資福利：公股銀＞高考＞普考＝郵局；升遷發展性：公股銀＞高考＞普考＝郵局；工作壓力：工作壓力：公股銀＝高考＞普考＞郵局。結論來說，郵局cp值很高，通常高普考跟郵局比公股銀更有機會待到退休。」

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