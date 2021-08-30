疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

▲民宿老闆娘懷疑工讀生與丈夫有一腿，發文怒罵卻反挨告。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓女子2017年間因認為經營民宿的林姓丈夫與自家工讀生小花（化名）有一腿，憤而在臉書PO出多則貼文謾罵，並公開標記小花的姓名、出生年月日、教育等個資，事後挨告。日前高雄高分院更一審依違反個資法，將楊女判刑5月，得易科罰金15萬元，另宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，任職科技業經理的楊女與開設民宿的林姓丈夫育有一女，而她認為小花與丈夫交往、破壞其婚姻，2017年1月18日接續在臉書PO文謾罵小花，其中貼文寫道「諷刺的是，可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄. . . ），台南，至新竹湖口到墾丁親自接送XX，而且偶然一兩次的親子接送是用貨車並將小孩置於駕駛座載回，載XX則是各種形式周到的接送。」、「.....假借XX是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同XX到處去玩樂遍及墾丁等，在外行為不檢點」、「值得一個父親為孩子說謊，一個孩子來到這世界上，她的爸爸盡責的只會說，我每天都有想女兒，實則都在照顧19XX /X/XX ○○大○○系，年紀可以當她女兒的XX小姐」等文字。事後，小花看到貼文，發現個資等身分被公開，決定報警提告，全案因而曝光。

楊女三度改變說詞，起初辯稱帳號被盜才會出現上述貼文，再來她又改稱，當初會PO文，只是想紀錄給自己看，作為侵犯配偶權提告的memo，豈料，第三次她又改口說，那些貼文是丈夫的作為，並非她自己上傳的。

不過，法官勘驗貼文、相關說詞後，認為楊女除了無證據證明帳號遭盜，其丈夫更不可能PO出不利於自己的貼文。

一審屏東地院認定楊女違反個資法，足以損害小花名譽，判5月徒刑，得易科罰金15萬元，案經上訴二審後，高雄高分院駁回，維持原判；案經上訴三審，最高法院則撤銷原判決，發回高雄高分院。

對此，日前高雄高分院更一審維持原審量刑，另考量楊女與丈夫已於此事件後離婚，考量楊女婚姻關係生變、一時情緒控管不佳等情狀，審酌後宣告緩刑2年，全案仍可上訴。