　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲民宿老闆娘懷疑工讀生與丈夫有一腿，發文怒罵卻反挨告。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓女子2017年間因認為經營民宿的林姓丈夫與自家工讀生小花（化名）有一腿，憤而在臉書PO出多則貼文謾罵，並公開標記小花的姓名、出生年月日、教育等個資，事後挨告。日前高雄高分院更一審依違反個資法，將楊女判刑5月，得易科罰金15萬元，另宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，任職科技業經理的楊女與開設民宿的林姓丈夫育有一女，而她認為小花與丈夫交往、破壞其婚姻，2017年1月18日接續在臉書PO文謾罵小花，其中貼文寫道「諷刺的是，可以不辭辛勞到各個車站（屏東、潮州、林邊、鳳山、高雄. . . ），台南，至新竹湖口到墾丁親自接送XX，而且偶然一兩次的親子接送是用貨車並將小孩置於駕駛座載回，載XX則是各種形式周到的接送。」、「.....假借XX是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同XX到處去玩樂遍及墾丁等，在外行為不檢點」、「值得一個父親為孩子說謊，一個孩子來到這世界上，她的爸爸盡責的只會說，我每天都有想女兒，實則都在照顧19XX /X/XX ○○大○○系，年紀可以當她女兒的XX小姐」等文字。事後，小花看到貼文，發現個資等身分被公開，決定報警提告，全案因而曝光。

楊女三度改變說詞，起初辯稱帳號被盜才會出現上述貼文，再來她又改稱，當初會PO文，只是想紀錄給自己看，作為侵犯配偶權提告的memo，豈料，第三次她又改口說，那些貼文是丈夫的作為，並非她自己上傳的。

不過，法官勘驗貼文、相關說詞後，認為楊女除了無證據證明帳號遭盜，其丈夫更不可能PO出不利於自己的貼文。

一審屏東地院認定楊女違反個資法，足以損害小花名譽，判5月徒刑，得易科罰金15萬元，案經上訴二審後，高雄高分院駁回，維持原判；案經上訴三審，最高法院則撤銷原判決，發回高雄高分院。

對此，日前高雄高分院更一審維持原審量刑，另考量楊女與丈夫已於此事件後離婚，考量楊女婚姻關係生變、一時情緒控管不佳等情狀，審酌後宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
公共情婦「私密日記」　挖出10多高官入獄
快訊／北市2確診感染源不明　40接觸者PCR出爐！
《刻在》創作人反擊「故意放大幾個小節」　揭歌曲完成時間
快訊／多枚火箭炮飛越上空！目標喀布爾機場　死傷人數不明
王光輝肝癌逝！沉默殺手「有5症狀」快就醫
王光輝肝癌逝！兒子王威晨IG沉痛喊5句話
快訊／李敏鎬爆新戀情！　電影院約會女團前成員
快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版
王光輝癌逝！　兒子王威晨才說要追趕爸爸千安紀錄
才和塔利班喝完茶　阿富汗歌手遭「開槍爆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

眼睜睜看母親摔死還全程錄影詐保3千萬！公務員兒子與丈夫定讞

遭冤獄18年謝志宏獲刑事補償2319萬確定　部分發回金額可望提高

7天1次PCR！高雄排毒一條街解封　薄紗深V「報復性拉客」廣告曝　

安定港談判駁火！他慘中彈腸子被射穿　槍手落網魚塭撈出兇器

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

就愛天竺鼠車車！他鑽娃娃機取物口25秒得手　嗆警「我綽號豬哥」

少女23年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔改輕判14年半

500元找13歲少女「神明前車震」　老闆交代要謊報年齡他慘了

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

爸見到蟑螂...拿出瓦斯噴槍伺候 蟑螂慘遭炙燒！網笑翻：炭炙螂

男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

眼睜睜看母親摔死還全程錄影詐保3千萬！公務員兒子與丈夫定讞

遭冤獄18年謝志宏獲刑事補償2319萬確定　部分發回金額可望提高

7天1次PCR！高雄排毒一條街解封　薄紗深V「報復性拉客」廣告曝　

安定港談判駁火！他慘中彈腸子被射穿　槍手落網魚塭撈出兇器

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

就愛天竺鼠車車！他鑽娃娃機取物口25秒得手　嗆警「我綽號豬哥」

少女23年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔改輕判14年半

500元找13歲少女「神明前車震」　老闆交代要謊報年齡他慘了

外縣市廚餘9月禁入屏東縣　全力防堵非洲豬瘟

放學被哈士奇攻擊！　12歲男童「被咬掉半張臉」驚險爬車上逃死

台南2022年元旦起　產婦第1胎生育獎勵金提高為1萬元

林靜儀、高端主持人名列「疫苗受害審議小組」　藍委：球員兼裁判

最有錢／萬七纏鬥！量能不足藏大賣壓？布局厚底作帳股

高端跨出國際　臨床試驗疫苗抵巴拉圭　加速中南美佈局

Apple AirPods Pro超狂特價5950元！搶到等於現省2040元

周玉蔻12隻猴子暗示新北疫情　民進黨團「沒有惡意」：跟我們無關

王光輝肝癌逝！近一年「4位中職元老球星」因病過世

王威晨受訪超敬業！2天前才聊起父親王光輝　笑著回答忍傷痛

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

土豪爸「點頭」立遺囑　4千萬全給長子被判無效

即／國一南下4車連環撞　2駕駛送長庚

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

偷拍女同事洗澡　人夫博士結局曝

陌生人離奇慘死家中　檢鎖定議長是凶嫌

「法律版Google」遭控侵權　檢警大規模搜索

更多熱門

相關新聞

老公身邊多出小三！貼手臂還摸胸

老公身邊多出小三！貼手臂還摸胸

這是閃正宮的最高境界！網友Shelly Xia飼養一隻愛爭寵的比特犬帥帥，這天媽媽Shelly Xia只是轉身滑個手機，回頭發現自己睡覺位置被篡位，帥帥竟然抱緊男友手臂，兩人甜蜜依偎的畫面瞬間閃瞎她，她也尷尬笑說「覺得自己在這個空間是多餘的」。

女業務勾纏人夫…激喊：大支好硬挺　正宮崩潰

女業務勾纏人夫…激喊：大支好硬挺　正宮崩潰

嫌女友「被老男人睡過」　分手才知懷孕他甩鍋

嫌女友「被老男人睡過」　分手才知懷孕他甩鍋

爸褲「穿到一半」被屁汪咬走！

爸褲「穿到一半」被屁汪咬走！

13人詐騙機房設在新社山區民宿　7天被抄

13人詐騙機房設在新社山區民宿　7天被抄

關鍵字：

個資法民宿老闆娘小三

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面