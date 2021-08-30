大學生打什麼工最爽？　網一面倒推這工作：通常都很涼

▲許多大學生會找打工賺零用錢。

記者陳怡靜／綜合報導

課業、社團、愛情和打工是大學必修4學分，不少人在課業閒暇之餘，會選擇打工賺取零用錢還能學經驗，就有網友在1111人力銀行旗下的TUN大學網發問，「哪一種類型的打工比較適合大一？」引發熱烈討論，沒想到網友一面倒大推這工作，直呼「通常都很涼，不用做啥事。」

原PO發文表示，自己即將上大一，由於不想和家裡拿零用錢，決定要自己出來打工，不過會以不影響課業為前提，「大家覺得到手搖飲、或是餐廳這類的服務業打工比較適合，還是開學後在系辦找跟系上所學相關的打工呢？」

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貼文一出，底下網友一面倒大推校內打工，「找學校的打工機會蠻好的，時間會配合課表，工作也不會太累，可能跑公務或文書處理之類的」、「如果不想影響到上課或學習的時間，建議可以找學校裡面的打工機會！像是學餐之類的，那些時間比較可以配合，但賺的錢比外面少一點就是」，不過也有過來人指出，「校內打工這種可以吹冷氣坐辦公桌的好康，小大一可能搶不到喔，先找校外的比較快，開學後跟系辦打好關係下學期可能有機會。」

▲網友推薦餐飲業，除了公司會供餐之外，也能學到經驗。（圖／pexels）

此外，也有不少人推薦餐飲業，「因為通常會供餐，直接省一頓，根本學生首選。」加上時間固定、排班方便，「忙的時段就那些，相關的科系，內場可以學技術，待外場還可以學待人接物，以後出社會都用得到。」

不過也有人建議，上家教網站找有沒有適合的職缺，時間其實很彈性，可以跟對方協調，可能一週也兩三天晚上而已，完全不影響晚上要出去玩或是讀書」。