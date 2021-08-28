嘉義市籲中央放寬BNT施打族群　廣納大一二新生

▲嘉義市呼籲BNT學生專案應擴大至大一大二新生。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著開學日近，家有「大學新鮮人」的嘉義市父母、祖父母長輩，紛紛向市府反應，家中即將要念大學的子女，沒有任何疫苗可以接種，卻要前往嘉義市以外的大學就讀，讓人非常擔心。為此嘉義市政府呼籲，中央應該開放18-19歲學子施打BNT疫苗，保障年輕學子的健康安全。

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嘉義市政府衛生局代理局長廖育瑋表示，大學即將開學，市府收到很多家長來電訊問，家中即將北上的大學新鮮人、大二學生，完全沒有疫苗可以施打，非常令人擔心，建議中央應該開放18、19歲學子施打BNT疫苗。

廖育瑋解釋，目前正在施打第七輪國產高端疫苗，但高端施打年紀為20歲以上成年人，不少北上就學的大三以上學子，紛紛完成預約與施打。而中央疫情指揮中心也在日前說明，BNT疫苗順利到貨後，將特別為12-18歲的國高中生以學校專案方式施打。

廖育瑋說，12-18歲國高中生可打BNT、20歲以上可打高端，夾在中間的18-19歲大一新鮮人、大二學子將成疫苗孤兒。開學日在即，很多家長都憂心地說「以前是擔心孩子第一次離鄉上學會吃不好、睡不好，現在最擔心的就是孩子在大學校園沒有疫苗保護怎麼辦。」家長更表示，AZ、莫德納殘劑很難預約，高端又只能打20歲以上，BNT如果只先提供給12-18歲的國高中生，那麼剛入大學的18、19歲孩子無疫苗可打真是令人憂心。

為此嘉義市政府呼籲，中央應盡速調整BNT學校專案施打疫苗的年齡，照顧18歲以上新鮮人、19歲大二生，如果疫苗充裕更應該擴大專案施打對象為所有大學生，讓嘉義市的孩子、全國大學生，可以獲得更好的保護。