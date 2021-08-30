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郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵　網嘆：唱現場超猛又親民

▲▼郭靜出道14年為何沒大紅？（圖／翻攝自郭靜臉書）

▲郭靜有許多經典情歌是學生最愛。（圖／翻攝自郭靜IG）

記者黃可昀／綜合報導

女歌手郭靜2007年出道至今14年，出過8張個人專輯，歌唱實力粉絲有目共睹，雖然具有一定知名度，但和Hebe、張惠妹等大咖相比，郭靜距離大紅大紫似乎還有一段距離，有網友就好奇，「有沒有郭靜條件這麼好卻沒大紅過的卦？」

網友在PTT表示，他認為郭靜唱功、外型兼具，「更不是一片歌手，出了八片專輯，結果沒大紅過」，照理說條件這麼好，唱片公司應該全力捧紅，但10多年下來，卻沒看到郭靜打出驚人的知名度。

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一名身為郭靜的鐵粉回文指出，「郭靜的特色是大家聽到現場演唱都會驚訝的說跟CD一樣」，而且非常親切，會盡量和每位粉絲都握到手，「花邊新聞很少，一直到前幾年才有跟棒棒堂小傑的誹聞，但其實也是空穴來風」，前面3張專輯都來勢洶洶，順利打出知名度，《下一個天亮》、《心牆》至今仍膾炙人口，可惜當時沒抓緊熱度辦個人演唱會。

▲▼郭靜專訪。（圖／記者張一中攝）

▲粉絲都說郭靜唱現場跟CD一樣。（圖／記者張一中攝）

原PO認為，郭靜前面3張專輯太經典，第4張就略顯遜色，「這張專輯也可以說是郭靜下坡的開始」，後面第5張專輯《陪著我的時候想著他》稍微拉回人氣，當時也舉辦了個人售票演唱會，不過人氣和剛出道相比已經沒得比，最後在2017年結束與福茂公司的合約。

原PO點出，他認為「郭靜沒有大紅」主因在於唱片公司的行銷策略，「在最紅的時候不是想辦法辦更大的演唱會讓妳更紅，而是叫妳跑各種小場賺錢和推改版專輯」，不過即使郭靜不像一線女歌手那麼紅，唱功、外貌、親切個性仍讓她在眾多粉絲心中占有重要地位。

網友留言，「就運氣不好，歌紅人不紅的歌手太多了」、「身不逢時，對她的印象也是一直跑校園場」、「歌手要紅，作品只佔三成，包裝跟宣傳更重要，這點真的要學kpop」、「她剛出來那幾年我還真以為有人能接棒梁靜茹，一堆神曲到現在我都還有印象」、「郭靜是去中職唱過，才發現現場真猛又親民。」

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