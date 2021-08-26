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茶裏王《聲林之王３》台北場海選　夢幻系飲品超吸睛

▲萬眾矚目的茶裏王《聲林之王３》台北海選，「回甘吧」推出夢幻系飲品超吸睛。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

參賽選手們各個使出渾身解數，動人歌聲讓路人不禁駐足。由茶裏王冠名播出的大型選秀節目《聲林之王》第三季台北場海選，在遠百信義A13盛大登場，吸引民間各路高手來挑戰，除了天籟美聲，現場最大「嬌」點無疑是超吸睛的茶裏王回甘吧。

日式綠茶搭配玫瑰、洛神花調配出的冰涼茶飲，酸酸甜甜像極了愛情，桌上一杯杯零酒精特調色彩繽紛，不只看了療癒，每一口都能喝到回甘滋味。

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▲《聲林之王3》台北實體海選，茶裏王攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲茶裏王《聲林之王3》台北場海選，回甘吧的繽紛飲品成為激烈賽事中的另類「嬌」點。（圖／記者林敬旻攝）

茶裏王「回甘吧」陪選手們一起閃耀登場，鼓勵年輕世代勇於突破框架，「做喜歡的事 回心中的甘」，質感吧台設計，木作網美拍照背板，現場還搬出腳踏攤車，每個角落都是細節。創意擺設吸引不少民眾爭相拍照打卡。儘管因為疫情關係，現場無法分送調飲，但繽紛的樣品還是吸引圍觀人潮，也有民眾拿出手機掃描DIY茶譜，迫不及待要回家動手做。

▲《聲林之王3》台北實體海選，茶裏王攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼打卡分享並#回甘吧就送茶裏王系列商品。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王3》台北實體海選，茶裏王攤位。（圖／記者林敬旻攝）

有民眾表示，「攤位布置很精緻，然後又有一點復古的感覺，這裡就可以拍出很多很好看的照片」，她還提到，平常在家直接喝茶裏王，今天到現場就有看到很多特調，現場可以掃描QR Code下載DIY茶譜，在家也能夠嘗試做出回甘特調。

▲《聲林之王3》台北實體海選，參賽者陳若妍。（圖／記者林敬旻攝）

▲茶裏王《聲林之王3》台北場圓滿落幕，預計將在9/4於台中舉辦「海選最終場」。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王》兩季下來捧紅不少歌唱新秀，由茶裏王冠名的第三季未上線先轟動，除了台北場，9/4預計在台中富宇世界花園舉辦「海選最終場」，超人氣回甘吧也一同加入限時快閃，陪民眾們喝繽紛調飲，拍應景美照，聽動人歌聲！

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