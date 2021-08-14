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26歲海爾希包下紐約大都會藝術博物館　拍孕肚照當專輯封面

美國新生代天后、實力派歌手 Halsey今年初宣布懷孕喜訊，時常在社群上曬她的絕美孕肚照，與粉絲分享初為人母的喜悅，她的第四張專輯《If I Can’t Have Love, I Want Power》預計在 8 月 27 日推出。七月份，Halsey揭曉她的專輯唱片封面，她手抱嬰兒且露點，透過藝術感十足的大尺度視覺展現身為女性和母親的力與美，受眾討論。

▲Halsey專輯《If I Can’t Have Love, I Want Power》即將推出。

本次Halsey直接包下美國紐約的大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）拍攝封面照片和宣傳影像，大都會藝術博物館於1870年創立，位於曼哈頓中央公園旁，是世界上最大參觀人數也最多的藝術博物館之一。封面拍攝的影片中，長達13分鐘的畫面裡她挺著孕肚，不發一語地欣賞多母親與嬰兒形象的古畫；影片尾聲，她霸氣扯下紅色布幕，正式揭曉專輯封面，讓粉絲留言驚呼：「Halsey就是這些藝術品中最美的那一幅」、「沒看過這麼厲害的專輯封面宣布儀式！」 

資料來源：環球唱片

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