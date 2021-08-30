高端跨出國際　臨床試驗疫苗抵巴拉圭　加速中南美佈局

▲照片前排右是試驗主持人亞松森大學醫學院教授Dr Armoa。左是高端在巴國代表人Dr Horvath。（圖／高端疫苗提供，下同）



生活中心／綜合報導

台灣國產疫苗高端走向國際又跨出重要一步！高端在7月中獲准於巴拉圭執行武漢肺炎疫苗第三期臨床試驗，所需臨床試驗的高端疫苗，已於台北時間28日抵達巴拉圭。

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▲試驗用疫苗抵達巴拉圭。



高端試驗疫苗是由哥倫比亞航空QT4087班機搭載，台北時間28日上午送抵巴拉圭，除了我國駐外人員，包括試驗主持人、亞松森大學醫學院教授Dr Armoa及高端在巴國代表人Dr Horvath都親自到機場迎接試驗疫苗，可看出巴拉圭當地對這項臨時試驗的重視。

▲哥倫比亞航空QT4087班機。



高端是7月6日向巴拉圭醫藥法規主管機關，國家衛生監督局 (DINAVISA)，提出第三期臨床試驗申請，經DINAVISA審查評估後，於台灣時間7月20日正式核准高端第三期臨床試驗，可開始收案進行第三期人體臨床試驗。

高端在巴拉圭的三期臨床試驗是與與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，試驗採免疫橋接設計與AstraZeneca(AZ)新冠肺炎疫苗進行比對性試驗。三期人體臨床試驗預計於今年第三季完成約1000名受試者收案，並於今年第四季取得期中分析數據。

由於全球武肺疫情仍未能有效控制，截至台北時間8月28日，人口總數約700萬人的巴拉圭，確診個案已超過45.8萬人，共計1.56萬人死亡，現階段疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資，因此高端已在8月13日向巴拉圭衛福部申請EUA。

▲翻攝「JHU CSSE COVID-19 Data」和「Our World In Data」 。



據了解，由於台灣從8月23日開始接種高端疫苗後，不只安全性很高、不良率極低，巴拉圭政府對於高端疫苗有更高的信心。待EUA通過後，高端疫苗就可以取得巴拉圭訂單，投入巴拉圭國內民眾接種，有助提升該國防疫工作，也增加高端疫苗在國際的能見度。

高端向巴拉圭政府申請的EUA審查後，與執行第三期臨床試驗並未有任何衝突，三期臨床試驗也會繼續執行，以取得國際認證為目標，屆時高端在「巴拉圭經驗」的推波助瀾，將吸引其他中南美洲國家效法，有助其加速佈局中南美市場，並在全球防疫扮演重要角色。