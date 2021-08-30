林靜儀、高端主持人名列「疫苗受害審議小組」　藍委：球員兼裁判

▲國民黨團批評疫苗受害審議小組委員球員兼裁判。（圖／國民黨團提供）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗開打迄今，累計6人打完發生猝死等不良反應。國民黨立法院黨團30日召開記者會指出，「預防接種受害救濟審議小組」24位委員名單，除了有2名高端試驗主持人，就連婦產科醫師、民進黨前立委林靜儀也名列其中。

國民黨團總召費鴻泰表示，高端進行對青少年之安全性、耐受性及免疫生成性展開為期1年實驗計畫，有2位醫師參與，其一為台大兒童醫院黃立民醫師實驗團隊，另一位為馬偕兒童醫院邱南昌醫師實驗團隊，對照109至110年度預防接種受害救濟審議小組委員24位委員中，召集人是邱南昌醫師，黃立民醫師也名列其中。

▲邱南昌、黃立民、林靜儀當疫苗受害審議小組委員。（圖／國民黨團提供）

費鴻泰指出，審議名單委員也出現林靜儀醫師，她曾是民進黨前不分區立委，過去國民黨團質疑高端疫苗不良率達8成，有學者引用國民黨團記者會內容遭高端提告，而林靜儀在臉書護航高端，贊成高端提告。

費鴻泰提到，2009年12月28日蔡英文曾針對國光疫苗問題時說「政府必須先行向國際市場採購疫苗，衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航」，顯然林靜儀沒把蔡英文的話聽進去，身為害救濟審議小組委員公然為高端推廣、背書、喊冤，那麼，因施打高端而猝死的家人提出救濟時，林靜儀會站在誰的立場？

國民黨團建議蔡英文、中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中，要求林靜儀不要出席救濟審議小組相關會議或主動請辭，否則會讓受害家屬認為政府球員兼裁判，做出的決議不具有公正性。

▲林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）



國民黨團副書記長洪孟楷表示，8月28日新北市一名41歲男子接種過高端疫苗後猝死，死因還在調查當中時，邱南昌就對外表示「高端它是一個次單位蛋白質疫苗，（過去）也使用過類似這樣子的技術，但是在過去其它的疫苗也沒有看到這樣子的現象，以現有的資料來看，似乎關聯性不大」。

洪孟楷質疑，邱南昌身為疫苗受害審議小組召集人，居然未審先判說猝死與施打高端的關聯性不大，這讓家屬情何以堪？萬一未來法醫相驗後有關連，邱南昌又該如何解釋？疫苗受害審議小組與高端實驗計畫都是同一批人，難道沒有球員兼裁判之嫌？

▼黃立民和邱南昌主持高端試驗計劃。（圖／國民黨團提供）

