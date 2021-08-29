成人奶媽「現場哺乳」每次6500！客人躺懷裡喝　震驚大批網友

圖文／鏡週刊

迎接小生命誕生後，有些家長選擇讓孩子喝奶粉，有些則由媽媽親餵母乳。中國近日有媒體披露，有些產後哺乳期的媽媽利用社交平台以每袋20元人民幣左右（約新台幣86元）販售母乳，更有正在哺乳期的媽媽以每次1,500元人民幣（約新台幣6,450元）「現場」向成人客戶提供母乳，震驚大批網友。

根據陸媒《澎湃新聞》記者調查報導，不少媽媽在社交平台上販售冷凍母乳，每袋200毫升賣價10到20元人民幣，快遞運送時品項寫上「生鮮水果」。記者打開包裹時，發現內容物很多都已腐爛變質，保冰袋早已融化，衛生安全問題堪憂。

賣家透露，購買母乳的買家當中有部分宣稱是買給「缺奶」的孩子喝，有人則說相信偏方，用人奶敷臉有消痘痘效果。也有買家稱相信人奶可「大補」，因此購奶自喝。

更誇張的是，記者透過仲介找到了販售「新鮮母乳」的媽媽，交易內容竟然是現場哺乳，由成人客戶「躺在懷裡喝」。這位媽媽表示生完孩子可以做一陣子這樣的工作，她一開始也是由朋友介紹，甚至還有同行群組。1,500人民幣的費用仲介抽成200元，剩下則是「奶媽」的收入。

其實中國早在2000年就有官方文件明文指出，人體母乳不是一般的食品資源，不能作為商品進行生產經營。專家也表示，這些透過私人管道購買的人體母乳因未經檢測容易有衛生問題，多位醫護說，嬰兒就算缺奶，餵食冷凍母乳也有健康疑慮，而所謂的喝奶「大補」也只是心理作用，實際上並沒有什麼效果。

這則新聞引起中國網友熱議，紛紛留言「世界之大，無奇不有」「母奶很腥啊」「人性泯滅道德淪喪」「哪家的父母會讓孩子吃這種來歷不明的奶啊，好好買奶粉不更安全嗎」「幾年前爆過，居然越來越公開規模越來越大了！」更有網友直接突破盲點：「1500一次是直接上嘴喝嗎，那是為了喝奶嗎？」



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