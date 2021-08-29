24歲好友搶到「莫德納殘劑」！眾人一看原因秒懂　曝內幕：不意外

▲好友靠醫師男友打到莫德納殘劑，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫苗庫存吃緊，全國疫苗一劑難求，許多不在十類內的民眾，為了早日接種疫苗紛紛搶打殘劑，各地也出現許多搶殘劑的亂象，一名網友表示，24歲的好友已經打過莫德納疫苗，他好奇詢問怎麼打到的，對方表示「因為男友是住院醫生，所以幫忙預約莫德納殘劑」。對此有網友透露，「殘劑都是靠關係打的」。

原PO在PTT發文，有個24歲的女性好友，不屬於前十類的人，卻已經打過第一劑莫德納疫苗，一問之下才知道，原來好友的男友是住院醫生，所以能夠知道很多資訊，能打到疫苗就是靠男友幫忙預約的，原PO感嘆表示，「真的是有醫生男友就可以尊爵不凡，有沒有這方面的八卦？魯魯現在在想，是不是要打完AZ後去關島打莫德納，心裡才能平衡一點」。

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▲網友們認為這種情況很常見，見怪不怪。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友認為這狀況「很常見」，還透露「殘劑幾乎都是靠關係才打得到」，「說實在這種狀況很多，只是沒爆出來」、「很多啊，一堆特殊管道」、「醫生家人應該都打殘劑了吧」、「中南部殘劑很少公正公開的啦」、「當然啊，你以為殘劑真的公平競爭喔」。

還有網友透露，「有很多女生應徵牙助打完離職的啊」、「有聽過牙助打完兩劑後就閃的」、「身邊好幾個都是家人是診所工作幫忙預約」、「我也有護理師朋友問我要不要，我說我不要插隊，我就想看看，政府什麼時候才要給遵照正常程序排隊的上班族打疫苗」。原PO還指出「醫師，男友，殘劑」是人生勝利組方程式。