別再用「I want」！餐廳點餐英日韓文大補帖　小費％數該提高了

記者張靖榕/綜合報導

出國到餐廳點餐,在西方國家如何用英文點餐?如果到日本或韓國,有時候甚至連怎麼預約都不知道,因此Podcast節目《宇宙人外信》這集要透過「餐廳點餐」的情境,來和大家介紹如何完整地用英日韓文和服務生進行對話。

▲點擊收聽《宇宙人外信》,聽時事一次學英日韓三種語言。



首先餐廳很熱門的話,通常都要打電話預約,假設想要訂「明天晚上7點4個人」,英文開頭別再用「I want to」,更有禮貌的說法是「I'd like to」;預約的英文則是「reservation」。

▲去國外旅遊,用正確英日韓文在餐廳點餐也是必備的。(圖/取自免費圖庫pixabay)



「order」在英文中不只是命令的也是,也可作「點餐」;日文點餐是「注文 Chuumon」;韓文則是「주문 jumun」。點餐時雖然用「I want to」不能說不對,但母語人士不會這樣說,因為會顯得很沒禮貌,應該說「I'd like to order, please」(我想要點餐,謝謝)。日文日文記得開頭一定先用「不好意思」,接著再說想要點餐,「すみません、注文お願いします (Sumimasen, chuumon onegaishimasu)」。韓文則是「여기 주문 받아 주세요 yeogi jumun bad-a juseyo」。

當點完餐後,用英文請服務生拿帳單可以很簡單地說「check, please」;日文是「お会計お願いします O kaikei onegaishimasu」;韓文則是「계산서 주세요 gyesanseo juseyo」。其他還有點餐的完整句子、美國小費文化的改變,以及在各國餐廳吃飯會遇到的狀況和眉角,都在最新一集的Podcast節目《宇宙人外信》當中,可以直接點擊收聽或上各大平台搜尋。

