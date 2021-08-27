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逛好市多突宮縮！孕媽曝員工「超暖1舉動」：20年最害羞

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲好市多因販售品項眾多以及優惠價格，深受民眾喜愛。（圖／記者許力方攝）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣最美的風景！一名孕婦到好市多購物時，突然感覺腹部有點緊，便蹲坐在賣場內的一個柱子旁，沒想到工作人員見狀後，立刻做出一系列「超暖心」舉動，讓她感動直呼「這是我最感謝，也是最害羞抱歉的一次。」

一名孕婦今（27）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示上周五到好市多中和店購物時，忽然感覺腹部有點緊，雖然不到疼痛的狀況，但當下她還是自己一人蹲坐在一個柱子旁，來舒緩身體的不適。

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原Po表示，當下蹲坐不到1分鐘的時間，就有工作人員前來詢問她的狀況，同時也馬上通報主管，請人拿水和椅子來給她，甚至直接帶她去出口櫃台結帳，減去排隊的時間，最後還幫忙拿東西到停車場放置。

而工作人員一系列超暖心舉動，讓該名孕婦感動直呼，「真心感謝當天協助的所有人，逛好市多20年來，從12歲到現在都要當媽，這是我最感謝也是最害羞抱歉的一次，勞煩大家，非常謝謝中和好市多的員工們。」

▲▼0。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲貼文曝光後，網友們紛紛感動直呼「超暖心」。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一曝光，網友們紛紛感動直呼「Costco真的很容易讓孕婦逛到腿軟（工作人員好暖心阿）」、「好市多一直都很貼心！」、「好貼心，媽媽懷孕也要多保重」、「孕媽深深感動在心裡」、「這麼優質的服務必須大大的表揚」、「這裡終於有許久不見的暖文了」。

也有不少網友擔心該名孕婦「有點緊是宮縮要小心」、「這是宮縮的現象，如果太頻繁或越來越規律，記得快去醫院唷」、「可能太累了有點宮縮，好好休息哦，還好你沒事」、「使用托腹帶，我之前懷孕出門要走比較多路，一定要用托腹帶」。

►用香味讓回頭率破表

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