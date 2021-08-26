包好市多「骨灰罈紅茶」回家！接體員一開想退了：不是故意的嗎

▲大師兄用布把紅茶罐包起來，讓網友直笑「職業病上身」。（圖／翻攝自Facebook／BigBrother大師兄）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）一款紅茶罐常常引發熱論，因為罐身雖然是超美的Tiffany綠，外型卻神似骨灰罈，還被笑稱為「骨灰罈紅茶」。作家兼殯儀館接體員「BigBrother大師兄」就在臉書分享，他也買了這款紅茶，覺得外型像就算了，沒想到一打開又是熟悉畫面，忍不住吐槽「這泡得下去嗎？」讓其他人也笑噴。

「不得不說好市多的骨灰罐紅茶他真的不是故意的嗎？」大師兄在粉絲專頁貼出一張對比照，直呼紅茶罐外型像骨灰罐就算了，「X的！打開來裡面茶包還很像香火袋，到底是三小啦……」讓在殯葬業工作的他哭笑不得，「殯葬業的你們說看看，這泡得下去嗎？」

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大師兄還在留言處表示，如果退貨要問原因的話，他的回答就是「身為殯葬業，這茶包泡起來很有罪惡感……」更好笑的是，有網友在下方發問「所以它真的裝得下骨灰嗎？（重點歪）」，大師兄還認真回答「磨成粉ok，沒磨的話我覺得有點難度。」

▲大師兄貼出紅茶包跟香火袋的對比照。（圖／翻攝自Facebook／BigBrother大師兄）

至於有人分享心得「這款我也因為罐子好漂亮買了，但真心後悔……沒有茶味，而且很容易一沖就破」，讓大師兄更尷尬了「妳這形容，越來越像香火袋了……」

照片一出，許多網友都笑噴，「內心吶喊：我不應該對客人下手」、「是罪惡感，不是親切感嗎」、「我也買了一罐，開罐後有人問好喝嗎？我都想直接回答『烏喔～』」、「我買了都不敢放辦公桌XD」、「香火袋沒有過火都不算！」連作家黃大米都被吸引，跪問「購買連結在哪～～～我想要！」

本站日前曾報導《好市多賣場驚見「蒂芬妮綠骨灰罈」 網激推：加鮮奶超好喝》，雖然紅茶罐外型神似骨灰罈，但該款紅茶包的愛好者指出，「瓶子本人真的很美」、「少許開水泡開之後+鮮奶+糖包=鮮奶茶，真的好好喝」、「昨天不小心手滑了3罐」、「這真的很超值！茶包泡起來也不苦澀！很順口好喝。」