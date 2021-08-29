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好市多買鍵盤！他花699元傻了「隱藏版符號」　萬人羨煞求買

▲▼買鍵盤，但打開….竟然是韓文版！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多買鍵盤，「竟然是韓文版！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多鍵盤也有隱藏驚喜？一名男網友傻眼透露，在好市多順手買了一款知名鍵盤，但按鈕不是注音符號，竟是韓國的子母音，令原PO哭笑不得。不料文章貼出後，引發萬名網友羨煞，還有內行笑虧，韓國鍵盤超難買，說不定原PO轉賣可反賺一波。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去逛北投美式賣場時，心動買了一款Logitech的藍牙鍵盤，結果回家後拆開，鍵盤按鈕卻沒有「ㄅㄆㄇ」注音，讓他傻眼三條線。

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原PO皺眉直呼，明明包裝上出現「繁體中文」的標示，一看神秘驚喜版本「竟然是韓文版」。畫面可見，鍵盤按鈕變成「韓文的子母音」，像是ㅎㄱㅂ等符號。

▲▼買鍵盤，但打開….竟然是韓文版！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲查看好市多官網，一入平均637元，但原PO現場買699元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

該文章曝光後，意外引發萬人朝聖，紛紛反羨慕直呼「讚～表示你是歐爸」、「太幸運了啦」、「比抽中一番賞還爽欸，練習打出『西掰嘍罵乳古誰呦』的好東西」、「很讚喔!順便學學韓文40個音，蠻不錯的呀」、「太誇張了，結果韓國好市多打開的都是注音版本」、「孔子可以是韓國人，當然中文也可能是韓文」、「看來只好學韓文啦」、「你買到珍藏限量版的了」、「韓文鍵盤貼紙很貴又不好看，想買韓國鍵盤買不到啊」。

留言串中，許多哈韓族敲碗想向原PO購買，「可以跟你買嗎」、「我跟你換」、「應該很多人會想買。可以轉賣了」、「可以拿去韓國社團賣，有機會賣出去賺一波」、「恭喜中獎，搞不好上網賣，可以賣更貴」。而原PO最後選擇沒退貨，回應眾人「抱歉，已送人了！」

▼網友直呼超幸運！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼買鍵盤，但打開….竟然是韓文版！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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好市多買到「隱藏版符號」鍵盤傻了！　萬人羨煞求買

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