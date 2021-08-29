偷大賣場150萬金飾！來不及跑裝路人甲...從天花板爬進店家取贓

記者白珈陽／台中報導

有竊盜、詐欺前科的30歲紀姓男子，8月5日凌晨1時許前往台中市大里區某大賣場內的金飾店，竊取市值約150萬元的金飾，警方第一時間趕到現場，紀男發現來不及逃跑，遂將贓物放置商場內，並假裝路人甲在場外抽菸，由於身上沒有贓物也沒有行竊工具，未遭到逮捕；翌日紀男重返現場，從天花板縫隙間爬進店家內取走贓物，經警方調閱相關監視器，於27日將他逮捕到案。

▲紀姓男子日前前往大里某大賣場竊取金飾。（圖／民眾提供）

▲紀男翌日重返現場，從天花板縫隙間爬進店家內取走贓物。（圖／民眾提供）

大里區大買家賣場內一家金飾店，8月5日凌晨1點20分警報器大響，警方第一時間趕抵現場，發現紀姓男子在外面抽菸，對於竊案一概不知，由於紀男身上沒有贓物和行竊工具，並未列入嫌犯名單，經店家清查，損失戒指4枚、金飾2組、項錬2條、黃金墜飾16條等，市值約150萬元。

經鑑識人員到場採證，採獲指紋11枚、DNA2件，比對出設籍台北市的紀男涉有重嫌，再調閱監視器赫然發現紀空手進入賣場，出來時竟是提著手提袋，原來，紀聽到警報器大響後，索性不逃，先把贓物裝入手提袋，放置在賣場偏僻處，隔天賣場開門再進去拿。

賣場店家表示，監視器畫面顯示，紀男翌日一早就進到賣場，為躲避警報器，從天花板縫隙間爬進商家，進而取走贓物。

警方調查，紀男涉嫌多起銀樓竊案，有詐欺、竊盜前科，利用搭乘大眾交通工具、使用假身分，藉以躲避追查；經連日調閱賣場及周邊監視器，27日逮捕紀男到案，詢後移送台中地方檢察署偵辦，由於紀另涉他縣市多起竊案，警方向檢察官建請預防性聲押，台中地院裁定羈押。

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