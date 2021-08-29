嘿咻12歲少女！他三度帶女兒同班同學上摩鐵　願賠30萬獲輕判

▲阿彬和年僅12歲的小婷至少發生3次性關係，被逮後竟還辯稱2人是去汽車旅館休息、畫畫。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名男子阿彬（化名）因故認識年僅12歲、女兒的同班同學的小婷（化名），2人進一步成為男女朋友關係，並至少3度和小婷發生性行為得逞，直到被小婷的老師察覺有異，通知家長後報警處理。一審，阿彬和小婷父親以30萬元達成和解，但未減刑度，阿彬不服，再提上訴；二審，法官改判其應執行有期徒刑2年6月。

阿彬因女兒的緣故，認識女兒的同班同學，年僅12歲的小婷，2人在去年1月中旬成為男女朋友關係，阿彬為滿足自己的性慾，明知小婷未滿14歲，其性自主能力及判斷能力均尚未成熟之際，竟至少3度帶著小婷前往汽車旅館，發生關係。

而這三次中，還有一次是帶著自家女兒和小婷一同前往汽車旅館，不過阿彬卻以家中大門沒鎖為由，將女兒騙回家鎖門，以便和小婷發生關係，並要求小婷幫他口交，直到阿彬把和小婷聯絡用的手機寄在警衛室，警衛室通知小婷的班導來領，老師察覺有異，詢問小婷卻始終不願回應，依法通報，才讓整起事件曝光。

庭審時，阿彬最終坦承一切犯行，不過在先前審理時，卻都否認有和小婷發生關係，最後一次前往汽車旅館，是因為發現小婷有其他男友，欲談分手，才藉故要求女兒先回家，甚至還向警察辯稱，帶小婷上汽車旅館，是因為時值疫情期間，前往汽車旅館比待在KTV便宜，環境也較不複雜，他是帶小婷去汽車旅館休息、看電視和畫畫等等，但不被法官所採信。

而事後在小婷的證詞當中，小婷也能清楚表示其和阿彬至少發生過6、7次性關係，之前她以為摸胸部就是做愛，是阿彬告訴她，男生尿尿的地方進入女生尿尿的地方才叫做愛，成為鐵證。

一審阿彬遭判刑確定後，但不服判決再提上訴。阿彬向法官強調，自己已和小婷的父親以30萬元和解，也先付了10萬元，主張其和解也應對量刑的基礎有影響，但原審卻未審酌相關部分，因此再提上訴。

台中高分院審理後，法官認為確實應將和解部分納入量刑考量，審酌阿彬明明有和小婷同齡女兒，明知其對於男女兩性關係，由處於懵懂狀態，竟為滿足自身情慾，和其發生關係，造成小婷身心靈皆造成負面影響，將原判決撤銷，改依與未滿14歲女子性交等3罪，判其應執行有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

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