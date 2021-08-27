　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關！完敗

▲內埔警方河南巷查獲女從事連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警方河南巷查獲一女子從事連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局日前便衣查訪查獲轄內內埔鄉河南巷陳姓女子涉嫌從事不當連結，她聽到警方盤查男客聲音，迅速遙控關閉兩扇鐵門，不配合調查。該分局裁處書26日出爐了，該女子處以最重罰3萬元罰鍰。

▲內埔警方河南巷查獲女從事連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

疫情警戒以來，「人與人的連結」一直被視為防疫破口，全國各警察機關無不將加強取締個人工作室及一樓一鳳的連結。

內埔警方20日晚間23時許在河南巷見一曹姓男子(47歲)從某一工作室走出，遂趨前盤查。曹男經警詢，坦承以1200元連結費，完成連結。

惟連結的另一陳姓女子(37歲)，聽聞員警與男客的對話，卻以迅雷不及掩耳的速度，遙控關閉兩道鐵門。該工作室前有連結被查獲紀錄，任員警在外表明身分，呼喊女子姓名近1小時，然大門緊閉，陳女堅不開門配合調查。內埔警方完成曹男筆錄及指認後，踐行法律程序，通知陳女到案。陳女25日到案說明，坦承連結。該女表示當時因擔心疫情警戒期間連結重罰，一時驚恐，不敢開門。

依據社會秩序維護法規定，從事性交易處3萬元以下罰鍰，內埔警方於26日做出裁處，陳女罔顧國家防疫政策及全民防疫辛苦，仍從事不當連結，且犯後態度不佳，處最高3萬元罰鍰，曹姓男客處1萬元罰鍰。

分局長蔡耀順表示，疫情期間一再有女子鋌而走險連結，對於陳女3萬元罰鍰，為目前該分局最高罰鍰紀錄，冀望收到嚇阻作用。

►Her今天推出「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！契爾氏冰河醣蛋白保濕霜125ml：原價1850元、特價1420元

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相
男大生拔智齒「變氣球臉」！　頸部發出爆裂聲
送指揮中心喪禮花籃！　朱學恒挨告結果出爐
快訊／國3死亡車禍！聯結車衝破護欄　駕駛不治
屍肉橫飛亂噴！喀布爾倖存者崩潰「看到世界末日」　一路狂逃
快訊／台東「水往上流」前轎車擦撞貨車！　駕駛命危
鄭爽真的完了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億　悽慘下場曝
8款加碼券總整理！　「最划算用法」看這邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整形名醫張耀元下藥性侵熟女不承認不賠償　判刑4年定讞將發監

角頭借人10萬僅收回1萬！喊話限期還錢　反被海陸退役強押教訓

她照顧失智街友驚見「夢幻天菜」秒嫁　「上位引導下位」被失婚

她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關！完敗

送指揮中心喪禮花籃！朱學恒挨告「妨害公務」結果出爐

外籍女路旁揮手求救　比手畫腳溝通→尾隨→真相曝：比她大2倍

高雄出現「孝道」網笑歪　地方宮廟認了噴字：因為世風日下

台女兩度下藥迷昏洋男　盜走17萬現金藏放百貨公司置物櫃

快訊／國3死亡車禍！聯結車衝破護欄卡邊坡　駕駛困變形車廂不治

非洲豬瘟可疑肉製品台東也有！扣5包越南火腿　無購買單據缺標示

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

郭采潔疑秘婚小5歲大陸新歡！ 男方被爆「騙妹吸毒」開交友APP濫交

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

整形名醫張耀元下藥性侵熟女不承認不賠償　判刑4年定讞將發監

角頭借人10萬僅收回1萬！喊話限期還錢　反被海陸退役強押教訓

她照顧失智街友驚見「夢幻天菜」秒嫁　「上位引導下位」被失婚

她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關！完敗

送指揮中心喪禮花籃！朱學恒挨告「妨害公務」結果出爐

外籍女路旁揮手求救　比手畫腳溝通→尾隨→真相曝：比她大2倍

高雄出現「孝道」網笑歪　地方宮廟認了噴字：因為世風日下

台女兩度下藥迷昏洋男　盜走17萬現金藏放百貨公司置物櫃

快訊／國3死亡車禍！聯結車衝破護欄卡邊坡　駕駛困變形車廂不治

非洲豬瘟可疑肉製品台東也有！扣5包越南火腿　無購買單據缺標示

五倍券大補帖來了！去哪領、能用在哪？　「15大QA」一次看

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！　消失前最後自白信曝光：我害怕

養車省1萬元！台灣福斯限時推出「5至7年延長保固」加購服務

難民殘骸漂水面　喀布爾機場外「血水溝」地獄！沾血拖鞋行李滿地

公投延期影響7萬6千人投票權　江啟臣要求中選會立刻改正

陸之駿打高端痛到無法睡！好友曝「1徵兆」：和九把刀岳母完全相同

帶200隻毛孩等撤離班機目睹「恐攻爆炸」　他們被槍瞄準差點爆頭

整形名醫張耀元下藥性侵熟女不承認不賠償　判刑4年定讞將發監

打高端後猝死桃園男體重被增加　洪孟楷批指揮中心：想推卸責任？

民眾黨挺反萊豬、護藻礁公投　蔡壁如啟動環台行程宣傳「兩好兩壞」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

台北深夜車禍　騎士無生命跡象

男打高端猝死　妻：他被指揮中心增40kg

小六女童認了初戀是同學爸　下場曝

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

北市機車高速直撞Uber　26歲騎士頭破不治

大夜店員對戰劫匪「右胸中刀」

26歲騎士「攔腰撞Uber」慘死　父母見屍跪地崩潰

失智街友竟有4000萬財產！小29歲女友逼婚　法官眉頭一皺判無效

東門鴨莊少東北宜自摔「慘遭水泥車輾斃」！

即／國死亡車禍！聯結車衝護欄卡邊坡

帛琉返台男大鬧醫院！蘇怡寧怒發4點聲明嗆別測試底線

更多熱門

相關新聞

外籍女路旁揮手求救　比手畫腳溝通

外籍女路旁揮手求救　比手畫腳溝通

一名外籍女移工因照料的阿婆跌倒地上，她因力氣小，無力攙扶，跑到路揮舞雙手求助，屏東警分局員警執勤經過，經一翻比手畫腳後，進入巷內一間民宅，才知道真相，將阿婆抱上床休息，經檢視未受傷，並叮囑她遇到狀況，要趕快求助送醫。

與同向左轉垃圾車碰撞　騎士骨折送醫

與同向左轉垃圾車碰撞　騎士骨折送醫

暑假最後一個假日　屏警超前部署

暑假最後一個假日　屏警超前部署

內埔查獲「越南酸肉」送驗　潘孟安：查到重罰

內埔查獲「越南酸肉」送驗　潘孟安：查到重罰

時力批公權力一國兩制　碰到黑道卑躬屈膝

時力批公權力一國兩制　碰到黑道卑躬屈膝

關鍵字：

屏東內埔警察工作室連結鐵門3萬

讀者迴響

熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

趙薇遭《還珠格格》除名＋微博超話也被刪

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

男大生網戀砸1300萬　女神真實長相曝光

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

IS自殺攻擊喀布爾機場72死　拜登下令報復：讓凶手付出代價

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面