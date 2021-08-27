她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關！完敗

▲內埔警方河南巷查獲一女子從事連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局日前便衣查訪查獲轄內內埔鄉河南巷陳姓女子涉嫌從事不當連結，她聽到警方盤查男客聲音，迅速遙控關閉兩扇鐵門，不配合調查。該分局裁處書26日出爐了，該女子處以最重罰3萬元罰鍰。

疫情警戒以來，「人與人的連結」一直被視為防疫破口，全國各警察機關無不將加強取締個人工作室及一樓一鳳的連結。

內埔警方20日晚間23時許在河南巷見一曹姓男子(47歲)從某一工作室走出，遂趨前盤查。曹男經警詢，坦承以1200元連結費，完成連結。

惟連結的另一陳姓女子(37歲)，聽聞員警與男客的對話，卻以迅雷不及掩耳的速度，遙控關閉兩道鐵門。該工作室前有連結被查獲紀錄，任員警在外表明身分，呼喊女子姓名近1小時，然大門緊閉，陳女堅不開門配合調查。內埔警方完成曹男筆錄及指認後，踐行法律程序，通知陳女到案。陳女25日到案說明，坦承連結。該女表示當時因擔心疫情警戒期間連結重罰，一時驚恐，不敢開門。

依據社會秩序維護法規定，從事性交易處3萬元以下罰鍰，內埔警方於26日做出裁處，陳女罔顧國家防疫政策及全民防疫辛苦，仍從事不當連結，且犯後態度不佳，處最高3萬元罰鍰，曹姓男客處1萬元罰鍰。

分局長蔡耀順表示，疫情期間一再有女子鋌而走險連結，對於陳女3萬元罰鍰，為目前該分局最高罰鍰紀錄，冀望收到嚇阻作用。

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