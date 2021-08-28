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19歲就是等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝後續規劃

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，疫情指揮中心指揮官陳時中26日除了表態會優先開放12-18歲學生接種，未來會讓民眾進行意願登記。但網友就感嘆，12-18歲打BNT、20-35歲打高端，「把19歲的朋友放在哪裡？」陳時中也表示，希望能盡快彌補空缺，另外也有AZ跟莫德納的選項，讓大家能盡快打到。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘甚至親赴歐洲催貨，接著便傳出有大約195萬劑BNT會在8月底、9月初運抵。關於BNT是否真的要來了，陳時中26日在疫情記者會上證實，事實與報導內容相去不遠，未來首批BNT到貨後，會優先開放給學生接種。

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲19歲的族群以目前規劃，短時間內還輪不到疫苗可施打。（示意圖／記者李毓康攝）

有網友在網路論壇上發文感嘆，眼看政府開放12-18歲優先施打BNT疫苗，以及日前國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，遲遲等不到疫苗的他無奈直呼，「把19歲的朋友放在哪裡？」

貼文曝光後，立刻引起許多年輕網友紛紛回應，「19歲集合！」、「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，高端又不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」、「還有整整一年才20的人默默流淚」。

有媒體也在27日的疫情記者會上詢問，按照目前的規劃，19歲的大學生短時間內恐怕沒有疫苗可施打，有些大學教師也還打不到疫苗，是否會導致校園的疫情傳播風險？陳時中僅回應，希望盡快彌補空缺，另外疫苗還有莫德納及AZ的選擇，盼讓年輕族群盡速施打到。

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