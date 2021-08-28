19歲就是等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝後續規劃

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，疫情指揮中心指揮官陳時中26日除了表態會優先開放12-18歲學生接種，未來會讓民眾進行意願登記。但網友就感嘆，12-18歲打BNT、20-35歲打高端，「把19歲的朋友放在哪裡？」陳時中也表示，希望能盡快彌補空缺，另外也有AZ跟莫德納的選項，讓大家能盡快打到。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘甚至親赴歐洲催貨，接著便傳出有大約195萬劑BNT會在8月底、9月初運抵。關於BNT是否真的要來了，陳時中26日在疫情記者會上證實，事實與報導內容相去不遠，未來首批BNT到貨後，會優先開放給學生接種。

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▲19歲的族群以目前規劃，短時間內還輪不到疫苗可施打。（示意圖／記者李毓康攝）

有網友在網路論壇上發文感嘆，眼看政府開放12-18歲優先施打BNT疫苗，以及日前國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，遲遲等不到疫苗的他無奈直呼，「把19歲的朋友放在哪裡？」

貼文曝光後，立刻引起許多年輕網友紛紛回應，「19歲集合！」、「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，高端又不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」、「還有整整一年才20的人默默流淚」。

有媒體也在27日的疫情記者會上詢問，按照目前的規劃，19歲的大學生短時間內恐怕沒有疫苗可施打，有些大學教師也還打不到疫苗，是否會導致校園的疫情傳播風險？陳時中僅回應，希望盡快彌補空缺，另外疫苗還有莫德納及AZ的選擇，盼讓年輕族群盡速施打到。